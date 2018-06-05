柯P說吳音寧是小白兔 朱學恒：她不是兔子 而是...

2018年06月05日 17:58 中時電子報 林毅

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，日前遭爆料拿北農公費到處送禮，備詢時反應慢半拍更是被外界砲轟。台北市長柯文哲則為吳音寧緩頰，表示政壇是殺戮戰場，「來一隻小白兔就會被宰」。對此「宅神」朱學恒說，吳音寧不是兔子，而是樹懶。

吳音寧1日在台北市議會備詢時，遭到國民黨市議員陳重文火力全開質詢，陳重文接連爆出吳音寧拿北農業務推廣費送禮，甚至買了60瓶皇家禮炮給民進黨北市黨部慶祝黨慶，讓吳音寧現場招架不住，頻頻沉默不語，隔日在臉書上大吐苦水，說「別因為我反應不夠快，就欺負我」，甚至昨天(4日)首度親上政論節目反擊，揚言對不實言論及爆料提告。

朱學恒對此在臉書PO文，表示看過《動物方城市》之後，許多人都以為自己是主角兔子，殊不知現場質詢無法回答，要等一天才能在臉書回應的角色是樹懶「快俠」，「我...沒...有...啊，不...要...欺...負...我...慢」，朱學恒在文末說：「你搞錯自己角色了哦」，諷刺吳音寧反應慢。

許多網友也在底下紛紛吐槽「這個樹懶還拔不掉」、「現在要改口168，不能說250了」、「還沒跟黨對好詞，不能當場回答啦」，但也有網友為吳音寧護航：「她只是反應慢，為何這樣批評」，底下隨即引來網友針鋒相對。

(中時電子報)