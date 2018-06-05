鄭問漫畫影視化 《萬歲》後年上映

2018年06月05日 18:17 中時 許文貞

鄭問的自畫像。（大辣出版社提供）

鄭問作品不僅走入故宮，也即將登上螢幕影視化！被譽為「亞洲漫畫至寶」的已故漫畫家鄭問留下《阿鼻劍》、《東周英雄傳》等無數傑作，繼《阿鼻劍》電影改編版權被香港導演劉偉強買下之後，《深邃美麗的亞細亞》的影視改編版權也已經售出，《萬歲》也已確定將由貴金影業改編為電影，預計將在2020年上映。

貴金影業負責人黃志明表示，《萬歲》講的是現代的項羽和劉邦，故事背景在港台，目前正在編寫劇本和尋找適合的導演，「希望導演自己也是鄭問的粉絲。」製片王子維也表示，他從《戰士黑豹》開始成為鄭問粉絲，「對每個影視創作者來說，鄭問作品其實是想都不敢想的高度。」

大塊文化董事長郝明義表示，《阿鼻劍》電影改編版權在2001年已經賣給劉偉強，陸續傳出選角、編劇等改編計畫，但遲遲沒有下文，改編權明年將再度到期。大辣出版社總編輯黃健和也透露，《深邃美麗的亞細亞》版權也已經售出，同樣會由台灣的影視團隊影視化。

2017年3月因心肌梗塞過世的漫畫家鄭問，享年58歲，1983年他自《時報週刊》連載《戰士黑豹》起，開創他的漫畫世界，卻因為台灣漫畫產業蕭條，出走日本、香港、中國，甚至轉投入遊戲產業，在過世前無緣再續90年代未完結的精彩作品。

在近日出版的鄭問專書《人物風流：鄭問的世界與足跡》中，就收錄了3篇少見、未出版的短篇，包含《阿鼻劍》後續的三篇殘篇、與香港漫畫家馬榮成合作的《風雲外傳》、以及與國立編譯館（現為國家教育研究院）合作的《臥龍先生》。

《阿鼻劍》原本預計分為「前世」、「今生」兩部份，已經出版的前兩集故事屬「今生」，後續「前世」篇僅在時報出版的《星期漫畫》雜誌第78期刊出過。當時以「馬利」為名擔任《阿鼻劍》編劇的郝明義表示，1989年他和鄭問合作兩年，創作了兩集《阿鼻劍》，之後卻始終沒有機會再合作。

郝明義表示，「2012年，我們從法國安古蘭漫畫節參展回來後，才開始討論要再合作新計畫，沒想到又因為各自忙碌，再度錯過了，最後就變成永遠的遺憾了，是無從彌補的。」

貴金影業除了要將鄭問《萬歲》改編為電影，也買下了漫畫家韋宗成《冥戰錄》的影視版權，預計將改編為電視劇。王子維表示，台灣有很多很好的材料，過去卻沒有好的橫向連結，「希望有更多影視創作者來投入改編台灣漫畫，挖掘更多題材，豐富台灣的影視。」

(中時 )