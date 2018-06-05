搶攻端午商機 高雄各通路推創意粽禮盒

2018年06月05日 18:16 中時 柯宗緯

高雄大遠百網羅五星飯店頂級御饌、名粽等近百款，選購2件以上再享95折。（柯宗緯攝）

漢來大飯店推出頂級龍王粽，單顆要價450元，挑戰市場接受度。（柯宗緯翻攝）

端午節將至，大賣場、飯店、百貨、餐廳、社福團體等通路，紛紛搶攻粽子商機。近來市場不景氣，業者「凍漲」維持去年售價或調降，力推小份量、養生、澎湃、創意粽等分眾，更有業者端出最貴頂級龍王粽單價450元，詢問度熱絡非凡。

漢來大飯店今年「凍漲」，推新口味「紅藜粽」，搭配年年熱銷八寶狀元粽、頂級龍王粽和豆沙粽。糕餅小舖推以「米」為主題「古色榖香」禮盒。

高雄翰品酒店主推鹹粽芋香櫻花蝦紫米粽、紅麴風味赤肉粽及甜粽桂花烏龍地瓜松子赤豆粽，造形別於傳統三角粽，改以方粽，形體與創意顛覆傳統，讓吃粽多了新鮮感。

君鴻酒店主打「粽心意福袋禮盒」3款端粽：飄香古早粽、東坡酒香燒肉粽、普羅旺斯松阪豬佐松露牛肝菌菇粽。每組6入、8日前預購享95折優惠。

高雄國賓飯店「瑤柱八寶粽」，調降14％、單個119元，是不少企業指定送禮首選，已銷出8成。另推客家風情「國賓御品雙味粽」禮盒。

環球新左營車站店推逾30款端午禮盒，以滿足不同消費族群的口腹之慾。高雄大遠百網羅五星飯店頂級御饌、名粽等近百款，單筆消費滿額加贈HAPPY GO點數，選購2件以上再享95折。

喜憨兒基金會推冰粽禮盒、肉粽禮盒、閒情好食光禮盒，各款禮盒售價360元至568元，大宗訂購另有折扣。家樂福首推1人經濟方案5款名家「獨享粽」，1人吃嘟嘟好。帕莎蒂娜烘焙坊研發3款創意「粽香包」，20日止限定販售。

(中時 )