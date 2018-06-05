洄遊海港夏令營夯 港務公司擬再辦一場

花蓮港務分公司推「洄遊海港夏令營」，反應熱烈。（港務公司提供）

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暑假即將來臨，花蓮港務分公司2018年洄遊海港夏令營開跑。花蓮港務分公司為推廣「海洋教育」，讓全台各地的孩童有機會瞭解商港船進出、貨物裝卸及旅客進出等作業方式，再次推出海港夏令營親子營隊活動。

有別於去年課程安排，本次特別與花蓮地區的洄遊吧（Fish Bar）及港勤公司花蓮營運所合作，安排「食魚教育」及「拖船」活動，將寓教於樂的體驗課程，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等五感，讓參與學童能深入瞭解海洋漁民生活型態。

花蓮港務分公司港務長李順益表示，夏令營每梯次約40名，費用為1千元，2人同行即可打九折，「食魚教育」就是在花蓮七星潭的定置漁場，漁獲上來後，可教導學童生態教育，介紹各個魚類生態；拖船活動就是約12名學童體驗拖船的感覺。

該夏令營活動原安排兩個梯次，分別為6月30日及7月14日，由於活動內容豐富有趣且具有教育意涵，花蓮分公司FB粉絲團自5月4日開放報名當天起兩周內即已額滿，由於反應熱烈，增開的第三梯次7月21日，也在ㄧ周左右時間額滿，目前正評估第四梯次。報名參加的民眾中有許多「親子團」，藉由活動的參與，讓父母親與孩子們一起探索花蓮港獨特的魅力。

花蓮港務分公司近年來致力於推廣海洋教育，不僅每年暑假舉辦夏令營活動外，平時也接受全台各地國中小學及大專院校師生申請參訪港口作業，期許未來有更多商港專業人才，共同加入港務大家庭。除此之外，也朝著「環境教育設施場所」邁進，希望四面環海的台灣，每一位民眾都能對海洋文化有更深刻的認識。

若民眾有興趣，可上花蓮洄遊海港親子營隊報名網址查詢：https://docs.google.com/forms/d/1YgbnL0zUSFidVrzWnxKu6dseYmCnWNNkkY6ETIft40g/viewform?edit_requested=true。

(中時 )

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