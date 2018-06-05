復興航空提告觀光局討利息敗訴

2018年06月05日 18:11 中時 王己由

復興航空公司前年11月，無預警停航後決議清算解散，因積欠停航前桃園、台北等5個機場航空站兩個月的機場服務費，經交通部觀光局發函催繳欠費和遲延利息，復航繳清後，認為給付遲延利息構成公法不當得利，提起行政訴訟要求觀光局返還1414萬多元，台北高等行政法院審理認為，本案並未構成公法不當得利，提告無理由，判決敗訴。

復興航空2016年11月22日，無預警停止所有航線營運，並在召開董事會後決議解散清算，因復航積欠解散前兩個月，即同年10月和11月的桃園、高雄、台北、台中和花蓮等5個機場和航空站的機場服務費，共2793萬多元，觀光局因此發函催繳機場服務費和遲延利息，並就未給付部分移送行政執行署強制執行。

復航如數繳清機場服務費後，不服得依「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法」第六條規定，要按日加收千分之五的遲延利息，因此提出行政訴訟，但起訴後又繳清遲延利息，改請求要觀光局退還利息款1414萬5861元。

北高行審理後，合議庭認為，觀光局的催繳通知具行政處分性質，有關處分迄今並未被撤銷或廢止，也沒有失效情形，依行政程序法效力還繼續存在，復航應該要以「撤銷訴訟」來提告，本件提訴要求返還，自始欠缺法律上的原因，也沒有構成公法上不當得利，復航提告沒有理由，判決駁回。

(中時 )