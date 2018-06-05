2018台南冰果節　周末透心涼登場

2018年06月05日 18:14 中時 莊曜聰

善化區農會結合各地農特產品開發的冰品非常受到消費者喜愛，還與台鹽、台啤等異業合作推出特殊口味冰品，農會也開起冰店，賣起芒果、胡麻、牛奶口味的雪花冰，令人食指大動。（莊曜聰攝）

夏日炎炎吃冰消暑，善化區農會及公所在9、10日2天將舉辦2018台南冰果節活動，每天提供2000支冰棒免費吃，開幕當天還有巨無霸仙草凍邀民眾品嘗。（莊曜聰攝）

台南市善化區農會多年來經營冰品，也替知名通路代工冰棒，並結合在地農產，與台鹽、台酒等異業合作，開發特色冰品，去年夏天看準消暑商機，也開店賣起芒果、芝麻口味的雪花冰，話題不斷，善化農會與公所也將在9、10日2天舉辦「2018台南冰果節」活動，天天送出2000支冰棒免費品嘗，邀民眾一起透心涼。

善化農會自製的冰品素材直接向全台各地農會購買，並選用有生產履歷的的農產品，包括善化芝麻、草莓、花生、玉井芒果、關廟鳳梨、萬丹紅豆、官田菱角、東山桂圓等，今年還有下營桑椹、大內芭樂及與台酒合作的芒果啤酒冰淇淋等新口味上市，饕客都等不及要大快朵頤一番。

農會去年還斥資千萬整修冰廠，全面導入機械自動化，每日產量由8000支提高到2萬支，生產問題搞定後，農會人員更能聚焦冰品的研發，農會總幹事洪錦秀表示，為推廣在地農產及加深民眾對冰果的了解，今年首度舉辦台南冰果節暨農特產品創新行銷活動，並以「復古冰果坊」為主題，現場還有冰果刨刨樂、沁涼雪淇冰、古早味童玩DIY活動。

洪錦秀說，9、10日活動期間，每天都提供2000支免費的冰棒「呷涼涼」，開幕當天還有長寬高都是1.2公尺的巨無霸仙草凍，與在場來賓一起「幸福開凍」，而相關冰品、胡麻產品也有提供9折的優惠，歡迎民眾來吃冰消暑降火氣。

(中時 )