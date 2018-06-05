全台最大水域型太陽能光電設施　台南啟用

2018年06月05日 18:12 中時 莊曜聰

台南市政府在比鄰樹谷園區的公滯一、公滯二設置總容量5.98MW、年發電量近800萬度電的太陽能發電設設備，現已併聯供電，目前也是全台最大規模的水域型浮動式太陽能發電系統。（南市水利局提供）

南市代理市長李孟諺表示，台南市目前綠能腳步快，中央要求的1000MW（百萬瓦）目標已經完成一半。（莊曜聰攝）

台南市政府推動綠能發電，並盤點區內埤塘、滯洪池等水域，規畫設置太陽能設施，繼工業區後，安定區內緊鄰樹谷園區的公滯一、公滯二2處滯洪池的浮動式太陽能電板也設置完成，裝置容量5.98MW（百萬瓦），年發電量約800萬度電，相當於2700個家庭的用電量，目前也是全台最大的水域型太陽能光電設施，從高處鳥瞰，比附近的農田還要壯觀。

公滯一、公滯二總面積約30公頃，目前水域面積約在15公頃左右，依規定可設置50％至70％面積的太陽能發電設施，在不影響滯洪池原有功能下，採用專業浮筒與兼具抗溼、抗寒害的高效能模組並全程以自然工法施作，使用逾2萬片太陽能板，在水面打造出4.2公頃的浮動式太陽能發電設備。

水利局局長彭紹博說，該處太陽能光電系統的發電量等同於台南市用電尖峰期，且因滯洪池鄰近工業區，也是台電饋線經過區域，相當適合設置，每年可替市庫進帳近400萬租金；代理市長李孟諺表示，希望能帶動台南的其他水域一起加入，增加綠電供應同時還能以光電板覆蓋，抑制水體優養化，一舉數得，而台南市目前綠能腳步快，中央要求的1000MW（百萬瓦）目標已經完成一半。

緊鄰樹谷園區的公滯一、公滯二發電容量有5.98MW（百萬瓦），目前已經啟用，而樹谷園區內的公滯三、公滯五則有5.4MW（百萬瓦），預計年底也將完成投入發電，兩處規模分居全台前2位，預計年發電量逾1500萬度，樹谷園區周邊儼然成為光電大棚，也是南市發展綠能發電的熱區。

(中時 )