全台最大水域型太陽能光電設施　台南啟用

推動綠能發電，台南市政府盤點區內滯洪池，在安定區公滯一、公滯二設置總容量5.98MW、年發電量近800萬度電的太陽能發電設設備，現已併聯供電，目前也是全台最大規模的水域型浮動式太陽能發電系統。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
台南市政府在比鄰樹谷園區的公滯一、公滯二設置總容量5.98MW、年發電量近800萬度電的太陽能發電設設備，現已併聯供電，目前也是全台最大規模的水域型浮動式太陽能發電系統。（南市水利局提供）
南市代理市長李孟諺表示，台南市目前綠能腳步快，中央要求的1000MW（百萬瓦）目標已經完成一半。（莊曜聰攝）

台南市政府推動綠能發電，並盤點區內埤塘、滯洪池等水域，規畫設置太陽能設施，繼工業區後，安定區內緊鄰樹谷園區的公滯一、公滯二2處滯洪池的浮動式太陽能電板也設置完成，裝置容量5.98MW（百萬瓦），年發電量約800萬度電，相當於2700個家庭的用電量，目前也是全台最大的水域型太陽能光電設施，從高處鳥瞰，比附近的農田還要壯觀。

公滯一、公滯二總面積約30公頃，目前水域面積約在15公頃左右，依規定可設置50％至70％面積的太陽能發電設施，在不影響滯洪池原有功能下，採用專業浮筒與兼具抗溼、抗寒害的高效能模組並全程以自然工法施作，使用逾2萬片太陽能板，在水面打造出4.2公頃的浮動式太陽能發電設備。

水利局局長彭紹博說，該處太陽能光電系統的發電量等同於台南市用電尖峰期，且因滯洪池鄰近工業區，也是台電饋線經過區域，相當適合設置，每年可替市庫進帳近400萬租金；代理市長李孟諺表示，希望能帶動台南的其他水域一起加入，增加綠電供應同時還能以光電板覆蓋，抑制水體優養化，一舉數得，而台南市目前綠能腳步快，中央要求的1000MW（百萬瓦）目標已經完成一半。

緊鄰樹谷園區的公滯一、公滯二發電容量有5.98MW（百萬瓦），目前已經啟用，而樹谷園區內的公滯三、公滯五則有5.4MW（百萬瓦），預計年底也將完成投入發電，兩處規模分居全台前2位，預計年發電量逾1500萬度，樹谷園區周邊儼然成為光電大棚，也是南市發展綠能發電的熱區。

(中時 )

中外藝品展開打 經典凡賽斯瓷… 高市內門區金竹國小遊學 與市區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。