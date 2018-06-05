李孟諺視察虎頭溪護岸工程 鄉親盼淹水事件不重演

2018年06月05日 18:20 中時 李其樺

台南市府代理市長李孟諺（右前）今（5）日下午來到新化視察即將完工的虎頭溪上游護岸新建工程，表示完工後除保障沿岸居民生命財產安全，也提供居民安全舒適的河堤散步空間。（李其樺攝）

台南市府水利局去年7月投入4400萬元在帝溪橋上游施作護岸工程，將河道剖面由原本的11米拓寬到28米，並打造300多公尺長的河堤護岸和防汛道路，預計今年6月中旬完工。（李其樺攝）

台南市府代理市長李孟諺今（5）日下午來到新化，視察即將完工的虎頭溪上游護岸新建工程，地方民代、多位鄉親也來到現場關心，要求市府除了虎頭溪上游，中、下游也要做河堤護岸，避免淹水事件重演。市府水利局表示，會持續向水利署爭取經費施作。

李孟諺表示，市府8年來陸續投入近11億元進行虎頭溪排水改善工程，虎頭溪帝溪橋上游護岸工程原本由水利署六河局施作，施工過程發現當地掩埋大量事業廢棄物，一度使得工程停擺；後來由市府動用第二預備金清除廢棄物，並由水利局接手施作護岸工程，完工後除了保障沿岸居民生命財產安全，也提供鄉親安全舒適的河堤散步空間。

水利局代理局長彭紹博指出，虎頭溪全長約10.5公里，部分河道剖面寬度不足、缺乏護岸，每逢颱風大雨極易淹水，水利局去年7月投入4400萬元在帝溪橋上游施作護岸工程，將河道剖面由原本的11米拓寬到28米，並打造300多公尺長的河堤護岸和防汛道路，預計今年6月中旬完工。

市議員林全忠、林志聰和多位鄉親到場關心虎頭溪護岸工程進度，有里長提出完工的護岸高度不一致，且虎頭溪中、下游河段未施作護岸，且河道剖面不足，擔心去年河道溢堤事件重演，希望水利局一併施工改善。

彭紹博表示，虎頭溪位於籬仔尾橋中游河段已完成用地徵收，並提報前瞻計畫獲水利署核定，今年就可以施作護岸工程；至於上游的籬仔尾橋至穗芳橋約1公里長河段，經現勘後發現河道剖面寬度不足，僅有單邊施作護岸，容易發生河道淤積，影響防洪效能，也會向水利署提報前瞻爭取經費改善。

(中時 )