世界環境日　中市邀民眾「塑戰塑決」

2018年06月05日 18:18 中時 黃國峰

響應世界環境日，台中市環保局5日舉行環境教育活動，邀請幼兒園的小朋友們參與，希望由小朋友引領家長，減少一次性餐具的使用，讓大家共同為環境盡一份心力。（黃國峰攝）

響應世界環境日，台中市環保局5日舉行環境教育活動，透過戲劇表演，認識環保標章及綠色消費。（黃國峰翻攝）

響應世界環境日，台中市環保局5日舉行「環保動手趣 減碳來看劇 環境教育活動」約有600名以上的幼兒園小朋友共同參與，花博吉祥物虎媽擔任世界環境日宣傳大使，台上精彩表演逗得小朋友哈哈大笑，闖關活動也讓小朋友在遊戲中學到環境減塑、綠色消費知識。

中市環保局5日在豐樂雕塑公園舉行環境教育活動，邀請幼兒園小朋友參與，透過舞台上五洲園掌中劇團、燈籠魚戲劇社及街頭藝人魔術秀帶來的表演，在看戲中宣導市民購買具有環保標章的商品，共同響應綠色消費，為環保盡一份心力。

中市環保局主任秘書商文麟指出，每年的6月5日是聯合國訂定的「世界環境日」而今年的主題為「塑戰塑決」，希望透過今日的活動，讓小朋友引領家長，減少一次性餐具的使用，讓大家共同為環境盡一份心力。根據統計全球一年有八百萬噸的塑膠流入海洋，造成海洋生態危害，而透過食物鏈，最終影響的也是我們人類，因此減少塑膠的使用，是目前很重要的課題。

環保局表示，人類使用各種產品或服務，都會對環境產生影響，因此透過「綠色消費」，選購可回收、低汙染、省資源的環保標章商品，將可減少地球的負荷。

(中時 )