北市嗆沒能力接管八里汙水廠 新北回擊：可笑至極

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中時

八里汙水廠接連出包，北市工務局長彭振聲5日在台北市議會答詢時指稱新北市「沒能力管理」；新北市回嗆，八里汙水處理系統由北市政府衛工處操作營運至今逾20年，北市應先解決設備長期損壞及廠商長期掩蓋弊端情事，而不是大言不慚反質疑新北無接管能力，倒果為因，可笑至極。

新北市水利局指出，新北市4月20日至八里汙水處理廠勘查發現八里污水處理廠不僅初級沉澱池32池僅有3池運作、曝氣沉砂池8池僅有2池運作，新北市人員現場要求廠商拿出操作報表對應，其報表填報不實記載有20池正在運作，且其先前月報妥善率盡都為95％以上，經本市人員現場強力要求後才將月報修正為15.6%％。

水利局也說，本市議員指出八里汙水廠污泥濃縮池四槽皆未運作情事後，新北市5月31日及6月1日再次現場勘查，也確實發現4槽(2槽空槽、2槽自來水)皆未運作，顯示該廠有明顯管理鬆散情況。

水利局更說，該廠上游新莊污水抽水站4台汙水抽水機損壞僅剩1台，獅子頭汙水抽水站4台緊急發電機組1月19日發生全面損壞無法運作紀錄，此狀況完全漠視新北市民生命財產安全， 此種情形應非為委管20年之台北市政府應有表現，難道這就是台北市政府所謂的管理能力嗎？

水利局更說，八里汙水廠應立即完成設備率妥善率100％，並更新超過使用年限機具設備以維持該廠正常操作，並呼籲北市應立即徹查相關失職人員及廠商以解決該廠長期問題，而不是模糊焦點，在未完成移交前還質疑新北能力。

(中時 )

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