高雄港務分公司推動港區安全 建構優質健康職場

2018年06月05日 18:41 中時 王思慧

台灣港務公司高雄港務分公司為善盡企業責任，確保港區各項作業安全，持續規劃各種安全衛生管理機制及相關宣導事宜，藉此提升內部員工與港區周遭業者安全衛生認知，提醒作業員工隨時提高自我安全意識，對各項操作及作業，注意可能發生危險，期能有效降低事故發生。

該分公司安全衛生管理方針主要依據台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)架構，擬定安全衛生管理計畫，並據以施行；訂每年的5月為公司內部的職業安全衛生宣傳月，宣導項目有職業安全衛生文宣發放、有獎徵答、專題演講及擴大辦理所屬單位督導考核作業等活動，藉此來優化公司安全衛生管理機制，厚植所屬員工安全衛生觀念。

為擴大港區安全衛生宣導，辦理主題式宣導活動，該分公司於4月底以「安全從源頭、健康打基礎」為主題，舉辦職場安全衛生展示活動，由港務公司董事長吳宏謀親自主持，除主辦單位所屬員工眷屬參加外，另邀高雄港區航商暨裝卸業者共同參與，該活動以寓教於樂的方式，用各種遊戲來強化港區相關業者職安衛認知、為建立港區作業安全文化奠定基礎，積極塑造友善職場的工作環境。

此外，高雄分公司積極參與職業安全衛生活動及協助推廣職業災害預防之觀念，於5月11日接受勞動部職安署邀請，與職安署及中華工程公司等共同舉辦『關懷原住民及弱勢勞工職業災害預防簽署活動』，由高雄分公司主任秘書林麗美代表港務公司，與其他受邀單位共同簽署聲明，展現該公司關懷弱勢勞工決心。

該分公司表示，辦理各項港區作業安全宣導活動，並從源頭管理，目的是在做好事前檢查，降低潛在危險及確保作業安全；透過定期的宣導活動，建構港區安全健康文化，讓職業安全衛生的觀念內化成為一種習慣，將港區事故發生率降至最低。

(中時 )