結婚3年依舊甜蜜！隋棠曝老公Tony「萬年不變的一招」

2018年06月05日 18:20 中時 林淑娟

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠。（《ELLE》國際中文版雜誌）

隋棠在結婚短短3、4年內，就完成進度生下一對可愛寶貝兒女，甜蜜家庭讓人羨慕不已。她日前擔任《ELLE》 6月號封面之星，在專訪透露，本身是夜貓子的她，每天晚上都會等到小孩都入睡了，才能喘口氣，擁有自己的時間，所以會捨不得太早睡，想趕快做點自己想做的事。老公Tony則是一個很美式觀念的人，時常反過來鼓勵隋棠，並主動安排兩個人的約會時光。

在家務分工上，Tony不是豬隊友，是隋棠的神幫手，「我們在家裡，不管甚麼事情都會一起協力完成。我們不會特別分配誰要做甚麼，比如同時間我要餵妹妹奶，而哥哥正好需要換尿布，他就會主動去換，看誰現在有空就去做什麼事情。家務也是，不會刻意分工，好比今天衣服洗好了，如果他沒事我也沒事，我們就會一邊看電視一邊摺衣服」。

感情如膠似漆的兩人，至今卻遲遲沒有舉辦婚禮的打算。隋棠大笑說，原因很簡單，就是兩個人都很懶，「我們兩個人都很怕麻煩，反正時機點都過去了，真的不需要再給自己找麻煩。再來，我從小就不是個特別嚮往婚禮的女生，從來沒有。」

隋棠透露和老公的相處模式，從來都不是浪漫那種類型。她幽默地說：「我們是用心型，就是我們資質不足，但我們很努力。像他只有萬年不變的一招，就是喜歡買花送我。每逢特別節日，或是當他覺得做了甚麼讓我不開心的事情，就會買花，而且都是同一家花店，因為花一來就知道，又是同一家。不過從這個小地方，你可以看到他很老實很單純的一面。」

在小孩的教養方面，隋棠表示，她總用同理心教養小孩，取代責罵，哥哥Max與妹妹Lucy的個性截然不同，像是哥哥比較謹慎，要求完美，從他們玩遊戲的過程就可以看得出來，當哥哥沒有達到自己的標準，或是沒有成功破關的話，他就會很氣自己。妹妹就非常大而化之，是那種隨便，只要有得玩開心就好。

也因為兄妹兩人年齡相近，加上還不懂事，難免出現爭寵吃醋的行為。隋棠說，「主要是哥哥會吃妹妹的醋，因為他會覺得妹妹的出生，好像瓜分了爸爸媽媽關注他的時間，還有給他擁抱的次數。雖然他很喜歡妹妹跟他一起玩，但是他同時也非常介意妹妹的存在。可能他很想念從前只有他一個人，被疼愛的感覺吧。」

面對這樣的情況，隋棠認為要抱持著同理心來處理，千萬不要急著責備小孩。她會試著鼓勵小孩表達情緒，傾聽他的感受，「這段過程需要時間，沒有辦法立刻就解決，所以我們只能不停地安撫他，告訴他為什麼狀況是這個樣子，盡量去填補他心裡的小缺口。此外，一旦我察覺到Max有這樣的情緒，我們會趕快找時間只帶著Max出去玩，把妹妹放在家裡，讓他享受單獨和爸爸媽媽在一起的時光。讓他感受到，父母對他的愛是沒有改變的。」

(中時 )