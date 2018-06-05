台北港每周六日開放民眾垂釣 須向合法協會報名

台北港部分區域每周六日開放民眾垂釣，圖為地面警示標線繪製。（港務公司提供）

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台北港北防波堤延伸提垂釣活動區域示意圖。（港務公司提供）

我國四面環海且擁有豐富海洋資源，近年民眾越來越注重親水遊憩的休閒活動，基隆港務分公司台北港營運處在以安全為前提，並確保不影響港口安全、功能及船舶進出港作業情況下，只要民眾跟釣漁協會報名，在每周六、日日出至日落為止，規劃開放台北港部分區域供民眾垂釣。

台北港營運處表示，該項開放台北港部分區域供民眾釣魚措施，為依據商港法、商港港務管理規則暨臺灣港務股份有限公司開放垂釣管理要點規定，開放釣魚相關團體以專案申請方式進入港區，並全程負責釣魚活動安全及秩序維護。

台北港垂釣區域位於該港商港管制區內北防波堤延伸堤，全段約1千2百公尺範圍。全區除了停車埸、救生圈設置、車輛迴轉區、禁止停車區，現場設有CCTV全程監控，並協調港警消、海巡、岸巡等單位以維護釣友(含工作人員)之生命安全及投保公共意外責任險、旅遊或團體平安保險。另為維護釣友之生命安全，近期已增設垂釣區救生圈設置、增設警示標語告示牌、管制區域標線繪製等。

營運處另說明，因應台北港整體規劃及建設計畫，擴港工程持續進行，第三、四物流區圍堰造堤工程預計於明年開工，現有釣魚區域將成為施工區域，為顧及釣友安全，屆時，將檢討規劃港區垂釣區域。

(中時 )

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