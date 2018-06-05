台東鳳梨滯銷 縣府認購6噸

鹿野鳳梨滯銷問題引發關注，也掀起團購風潮。（黃力勉攝）

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台東鳳梨滯銷問題引發關注，台東縣政府發動縣府同仁訂購引發熱烈響應，一天就訂購約6噸重的鳳梨。台東縣政府農業處長許瑞貴表示，鳳梨產地直送、每顆僅25元，讓同仁購買踴躍，農民也減緩許多出貨壓力。

而鹿野鄉的鹿鳴酒店也提供鳳梨產地直送服務，每箱12顆的鳳梨含運僅賣336元，訂單在網路不斷發酵，1天就接到1000箱、12噸的訂單，讓農民幾乎無貨可出。

鹿鳴董事長潘貴蘭表示，飯店每天晚上8點直播，分享許多優惠農產、飯店促銷活動等，這次鳳梨宅配與農民合作沒想到回響熱烈，一整天電話幾乎沒停過，訂單接到手軟。

她說，農民精算後發現鳳梨加上運費、代收費後虧錢，因此訂單調整為380元含運，仍吸引許多民眾訂購，加上還有其他農民也委託協助銷售鳳梨，因此原本關閉的訂單再重新收單，總銷售重量將達24噸。

台東縣政府的認購狀況也十分踴躍，登記購買在一天內多達5500顆，總重超過6噸，將分批出貨。5日農民直接將鳳梨送到台東縣政府前，農民薛廉峰表示，產地直送少了紙箱費及運費，價格比較便宜，不過鳳梨仍將持續熟黃，之後還是會有出貨壓力。

許瑞貴指出，台東鳳梨比外縣市晚，預計6月底才會有正期果上市，早收的鳳梨如果價格不提高，將會衝擊到正期果的價格，透過認購紓解農民出貨壓力，也能逐漸提高售價。

(中時 )

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