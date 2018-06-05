交通部邀日本鐵路專家勘查森鐵 2周內提出報告

交通部邀日本鐵路專家勘查森鐵，預計2周內提出報告。（高鐵局提供）

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中時

交通部為加強監督阿里山森林鐵路在停駛期間路線安全養護及改善，責成高鐵局邀請日本鐵道總合技術研究所2名軌道工程專家，於6月1日至5日來台勘查，並針對如何加強軌道結構安全及落實路線養護與檢測作業等方面，提出改善建議，預計2周內提出初步報告。

鑑於阿里山森林鐵路為國家重要資產且多屬山區路段，軌距762公釐有別於台鐵及高鐵，沿線軌道、枕木、道碴養護維修作業更為不易，交通部特邀日本鐵路專家進行路線勘查及瞭解維修養護標準及作業情形，由政務次長范植谷及高鐵局長胡湘麟率路政司、高鐵局並會同林務局及台鐵局一同前往現勘，除展現對阿里山森鐵安全重視外，也希望藉由日本專家專業意見及寶貴經驗，提供森鐵後續安全改善及維護對策。

日本鐵路專家已於昨天總結會議提出初步現勘意見，並與參與人員進行意見交流與探討，預計於2周內提出初步勘查報告，交通部後續將要求台鐵局及林務局納入改善並落實執行，以有效提升森鐵行車安全。

阿里山森林鐵路於本年1、2月間發生4件出軌事故後，台鐵局阿里山森林鐵路管理處為徹底進行路線、車輛全面養護與檢修工作，將嘉義至十字路本線路段停駛至今。交通部除已要求森鐵處確實加強各項養護及檢修作業，並辦理自主檢查及運轉測試外，後續視林務局提報完善復駛計畫，將依規定辦理檢查，確認森鐵停駛路段相關缺失改善均已辦理完成且安全無虞後始同意復駛。

(中時 )

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