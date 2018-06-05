中市4年編列25億裝冷氣 籲裝太陽能種電

2018年06月05日 18:55 中時 盧金足

台中市西屯區長安國小裝設太陽能，供應學校跑馬燈等電力來源。（盧金足攝）

台中市長林佳龍認為，讓學生一起參與討論使用冷氣的時機，也是最好的環境教育。（盧金足攝）

夏天高溫熱到受不了！為提供學生舒適學習環境，台中市政府宣布全市國中小學教室將全面裝設冷氣；市長林佳龍5日提出實施時間表與經費，將分4年編列25億元加速推動。但電費來源引發關切，台中市教師職業工會理事長洪維彬建議，加速推動在學校裝設太陽能又有隔熱效益，「自己的冷氣自己發電」減少負擔。

針對用電負擔與電費問題，林佳龍強調，將以「使用者付費」為原則，而以過去經驗顯示，許多學校師生都相當自律，家長們也支持，由學生集體決策，決定使用空調設備的適當時機，比如室內溫度達28度以上才打開冷氣設備，避免浪費電力，有效提升用電效率。

「提供孩子適當的學習環境，保障他們的受教權是一個趨勢！」林佳龍說，裝設空調設備「晚做不如早做」，市府將以良好配套逐一完成，讓學生共同參與何時開冷氣、開幾度，也是最好的環境教育。

今年7月將率先補助裝設23台冷氣的啟聰學校表示，全校有30班，之前隸屬國立時已在部分教室裝設冷氣，目前用冷氣時間5到6月，9到10月，上午10點以後到下午3點以前，因採使用者付費，學生每學期交400元電費及100元維修費，合計500元，教室環境不燥熱，對身障學生學習情緒很有助益。

洪維彬表示，炎熱的5、6月，學校教室沒設置冷氣，高溫攝氏30多度影響學習，市府協助學校改善通風環境設備時，將設置冷氣列為優先考慮，國中小是國民義務教育，冷氣設備應列為教室基本設備，為電費開源建議學校屋頂開發為太陽能發電廠，自己種電支應部分冷氣電力，將太陽的熱力化為電力。

台中市家長會長協會理事長張健家說，設備經費來源，應由政府編列預算支應，家長會各有組織也難以負擔電費支出，必要捲入中央與地方經費的分擔問題，但需訂出合適溫度，一旦超過標準，就啟動降溫設備，改善學生的學習環境，也節省電費。

林佳龍指出，經估計全市高中、國中、國小教室裝設冷氣總預算需25億元，市府計畫分4年逐年興建，呼籲中央應有全國性政策支持，同時也編列補助預算，減輕地方政府負擔，藉此將縮短區域及城鄉差距，讓全國受教權平等。

光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興提醒，民眾進出冷氣房要特別留意俗稱冷氣病的空調不適應症上身。冷氣病是因人體在進出冷氣房時，因室內外溫差而導致咳嗽、頭昏、頭痛、鼻子癢、口乾、下肢無力等疑似感冒症狀，空調溫度不要一下子調太低、多補充水分就能避免不適症狀上身。

(中時 )