嘉義排水改善工程 挖出19具人體骸骨

怪手挖到人骨，經葬儀社人員清點，骨骸遺似來自不同的19人。（水利署第五河川局把提供）

友善列印
中時
怪手挖到人骨，經葬儀社人員清點，骨骸遺似來自不同的19人。（水利署第五河川局把提供）
目前這些骨骸已暫時放進骨灰罐。（水利署第五河川局把提供）
怪手工人開挖到一半突然覺得不對勁，仔細一看才發現土石上有許多破碎發黑的骨頭。（水利署第五河川局把提供）

水利署第五河川局受嘉義縣政府委託，今年進場執行荷苞嶼排水改善工程，日前挖土機工人作業到一半，竟在護岸旁的地底下挖到大批疑似人體的骸骨，五河局立刻請來葬儀社人員，現場撿骨並清點，研判至少挖出19具骨骸，目前這些骨骸已暫時放進骨灰罐，由於骨頭看似年代久遠，施工單位懷疑當地可能一處亂葬崗，才會有這麼多人骨。

五河局委外廠商5月22日在距離鹿草焚化廠約1公里遠的一處甘蔗園施工，怪手工人開挖到一半突然覺得不對勁，仔細一看才發現土石上有許多破碎發黑的骨頭，且其中明顯有頭骨，嚇得馬上停工，並通知五河局。

五河局人員隨即依照民間習俗，找葬儀社專業人員持續開挖清點，陸續撿出好幾盤的入骨，經過分類初步研判骨骸可能來自19個人，目前19個骨灰罐還擺在土地現場，五河局等人員依習俗已焚香祭拜，待相關儀式完成，將移置朴子市的萬善公廟。

工地一口氣挖出19具骨骸，在地方也引發討論，有民眾直指附近至少有10多處日治時期的墓園，但五河局表示，該處並未發現棺木、墓碑等遺跡，難以判斷為何先人骨骸會在現場出現。

(中時 )

一中商圈鳥蛋嬤掉淚「錢包丟了」… 移工不認約人妻到公園激戰 一張…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。