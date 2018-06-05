嘉義排水改善工程 挖出19具人體骸骨

2018年06月05日 18:50 中時 呂妍庭

怪手挖到人骨，經葬儀社人員清點，骨骸遺似來自不同的19人。（水利署第五河川局把提供）

目前這些骨骸已暫時放進骨灰罐。（水利署第五河川局把提供）

怪手工人開挖到一半突然覺得不對勁，仔細一看才發現土石上有許多破碎發黑的骨頭。（水利署第五河川局把提供）

水利署第五河川局受嘉義縣政府委託，今年進場執行荷苞嶼排水改善工程，日前挖土機工人作業到一半，竟在護岸旁的地底下挖到大批疑似人體的骸骨，五河局立刻請來葬儀社人員，現場撿骨並清點，研判至少挖出19具骨骸，目前這些骨骸已暫時放進骨灰罐，由於骨頭看似年代久遠，施工單位懷疑當地可能一處亂葬崗，才會有這麼多人骨。

五河局委外廠商5月22日在距離鹿草焚化廠約1公里遠的一處甘蔗園施工，怪手工人開挖到一半突然覺得不對勁，仔細一看才發現土石上有許多破碎發黑的骨頭，且其中明顯有頭骨，嚇得馬上停工，並通知五河局。

五河局人員隨即依照民間習俗，找葬儀社專業人員持續開挖清點，陸續撿出好幾盤的入骨，經過分類初步研判骨骸可能來自19個人，目前19個骨灰罐還擺在土地現場，五河局等人員依習俗已焚香祭拜，待相關儀式完成，將移置朴子市的萬善公廟。

工地一口氣挖出19具骨骸，在地方也引發討論，有民眾直指附近至少有10多處日治時期的墓園，但五河局表示，該處並未發現棺木、墓碑等遺跡，難以判斷為何先人骨骸會在現場出現。

(中時 )