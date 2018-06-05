台南仁德成功里長鄭晴而尋求3連霸 將以無黨參選

仁德區成功里長鄭晴而基層服務，表現有目共睹。(曹婷婷攝)

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尋求3連霸的台南市仁德區成功里長鄭晴而，一直以來都是披國民黨戰袍出征，年底原本也將為國民黨再鞏固一席，不料，竟未被告知里長領表申請日期是6月1日截止，錯失領表日期，支持者發現這件事後趕緊告知他，經他向地方黨部反映，也未感受誠意，痛批國民黨竟落到末梢神經失去知覺的境界，決定將以無黨籍參選下屆里長，繼續為民服務。

仁德區成功里長鄭晴而深耕地方服務8年，表現有目共睹，上個月里內有一次無故全面停電，他第一時間就在群組po出停電訊息，提醒鄉親避免出門，安全為要；另，每次遇有颱風水患，他也都身先士卒，衝第一去巡邏里內，之前登革熱肆虐，也情商國軍弟兄來里內水溝灑鹽，讓不少人都趣稱，堪稱少有的高規格里長服務。

儘管服務熱誠始終未減，但一直都是國民黨籍的他，卻深感不受到尊重，年底選舉在即，他近日卻在與人閒聊之間，驚覺錯失里長領表期限，「地方黨部至少要盡告知義務，我完全不知情，覺得很錯愕。」他強調，基層服務，一心只求把事情做好，沒有藍綠黨派之分，自認不奢求黨的奧援，但至少該有一個基本尊重，決定退黨參選里長。

他不滿說，國民黨最為人詬病的就是與地方脫節，但沒想到，領有薪水的基層黨工竟然落到末梢神經失去知覺，不曾聯繫現任里長相關競選事宜，也沒有拜訪過半次，根本就是關起門來不與地方對話，他幾經思考也決定不惜以無黨身分參選到底，表達最沉痛的憤怒。

(中時 )

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