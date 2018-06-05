美國對土耳其讓步 同意美軍與庫德軍撤出曼比季

2018年06月05日 19:01 中時電子報 江飛宇

土耳其官員表示，根據與川普政府達成的協議，美國所支持的庫德軍將會從敘利亞北部的關鍵城鎮曼比季(Manbij)撤出，這有助於緩解美國與土耳其之間的嚴重分歧。

美聯社報導，土耳其與美國最近就庫德軍問題、軍購問題矛盾激化，其中庫德問題是最難化解的，土耳其認為庫德軍是恐怖主義分子威脅，然而美國在對付IS時，庫德軍是當地最重要的反恐軍隊。這件事已造成兩個北約盟國的紛爭，特別是庫德軍逃往美軍所掌握的曼比季城鎮之後，美國與土耳其變成直接矛盾。

現在敘利亞北方城鎮曼比季是美國陸戰隊的駐守，未來6個月可能會撤離。(圖/美聯社)

為了降低兩方的尖銳對立，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在華盛頓會談商議，兩方似乎有了共識，在會後的聯合聲明中，美國同意在未來的六個月內，美軍與親美的庫德自由軍將會撤出曼比季，不過沒有公布撤軍路線圖與其他細節。

庫德族領導的部隊是在2016年的敘利亞北部反恐戰爭中，從 IS集團手中奪取了曼比季、阿夫林等城鎮，但是去年起，土耳其發動「幼發拉底之盾」行動，以反恐為理由攻打庫德族城鎮，在今年3月攻下阿夫林，迫使庫德軍逃往美軍陸戰隊防守的曼比季，由於此處有2千名美軍，所以土耳其不敢貿然攻城，但是雙方開始展開外交戰。

土耳其與美國的協議中表示，土耳其會確保原本居住在曼比季的居民返家，他們因為戰亂而被迫離開，並成立一個臨時地方政府，未仌可能會在6個月內實施返鄉計畫。

土耳其外長重申，取得曼比季是為了清除恐怖主義，並確保永久性的安全和穩定，他希望美國支持的庫德民兵(即人民保護部隊YPG)，能從當地撤出。

(中時電子報)