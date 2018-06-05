端午節前夕 執行署拍賣1.04億元

2018年06月05日 19:04 中時 陳志賢

在端午節前夕，法務部行政執行署全國13個分署5日舉行聯合拍賣日，吸引民眾到場參與競標，一天合計拍定金額高達1億412萬8765元，幫國庫增加收入。

執行署表示，本次拍賣不動產部分，包括台北分署拍定金門縣金寧鄉3筆土地，拍定金額為1219萬餘元；新竹分署拍定苗栗縣頭份市2筆土地，拍定金額877萬元；台中分署拍定臺中市大里區1筆土地及2筆建物，拍定金額983萬餘元；高雄分署拍定高雄市楠梓區1筆土地及2筆建物、左營區7筆建物，拍定金額分別為411萬元、5935萬元，總計拍定金額總計約1億105萬749元。

此外，拍賣動產部分，拍定金額總計307萬8,016元，包含台北分署拍賣義務人翁記珠寶公司所有玉佩、玉印章、珊瑚吊飾、珍珠耳環、玉石項鍊，拍賣價金約26萬餘元；桃園分署拍賣老人長期照護中心之病床27張、電視3台、按摩椅1台，拍賣價金6萬餘元，另有戶外折疊桌椅組、汽車、樹瘤茶盤、童話故事書、玩具積木等，亦吸引眾多民眾參與應買，拍得價金45萬餘元。台中分署拍賣桌上型電腦、筆記型電腦及13輛汽車，得款56萬餘元。台南分署拍賣2011年份三陽i30轎車、賓士S320，分別以10萬餘元、3萬元拍定。宜蘭分署拍賣貨櫃屋、冷氣機、打卡鐘、水塔、輸送帶等，以12萬元拍定。

(中時 )