端午節前夕 執行署拍賣1.04億元

友善列印
中時

在端午節前夕，法務部行政執行署全國13個分署5日舉行聯合拍賣日，吸引民眾到場參與競標，一天合計拍定金額高達1億412萬8765元，幫國庫增加收入。

執行署表示，本次拍賣不動產部分，包括台北分署拍定金門縣金寧鄉3筆土地，拍定金額為1219萬餘元；新竹分署拍定苗栗縣頭份市2筆土地，拍定金額877萬元；台中分署拍定臺中市大里區1筆土地及2筆建物，拍定金額983萬餘元；高雄分署拍定高雄市楠梓區1筆土地及2筆建物、左營區7筆建物，拍定金額分別為411萬元、5935萬元，總計拍定金額總計約1億105萬749元。

此外，拍賣動產部分，拍定金額總計307萬8,016元，包含台北分署拍賣義務人翁記珠寶公司所有玉佩、玉印章、珊瑚吊飾、珍珠耳環、玉石項鍊，拍賣價金約26萬餘元；桃園分署拍賣老人長期照護中心之病床27張、電視3台、按摩椅1台，拍賣價金6萬餘元，另有戶外折疊桌椅組、汽車、樹瘤茶盤、童話故事書、玩具積木等，亦吸引眾多民眾參與應買，拍得價金45萬餘元。台中分署拍賣桌上型電腦、筆記型電腦及13輛汽車，得款56萬餘元。台南分署拍賣2011年份三陽i30轎車、賓士S320，分別以10萬餘元、3萬元拍定。宜蘭分署拍賣貨櫃屋、冷氣機、打卡鐘、水塔、輸送帶等，以12萬元拍定。

(中時 )

警辦「排球育樂營」呼籲青少年安… 癡情玫瑰花2.0涉侵著作權 楊琳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。