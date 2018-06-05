海陸兄弟重返案發地設弔念牆 繫上黑絲帶追思何勝文

海軍陸戰隊退伍協會雲嘉南聯盟5日下午重返潮州槍殺案發地，設置弔唁牆繫上黑絲帶，追思無故身亡的上兵何勝文。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
海軍陸戰隊退伍協會雲嘉南聯盟5日下午重返潮州槍殺案發地，設置弔唁牆繫上黑絲帶，追思無故身亡的上兵何勝文。（謝佳潾攝）
海軍陸戰隊退伍協會雲嘉南聯盟5日下午重返潮州槍殺案發地，設置弔唁牆繫上黑絲帶，追思無故身亡的上兵何勝文。（謝佳潾攝）

海軍陸戰隊上士何勝文在潮州街頭誤遭槍殺一案，不僅造成社會恐慌，更引發不少群眾不滿，海軍陸戰隊雲嘉南聯盟5日便召集40逾人重返案發地，設置弔念牆並繫上黑絲帶以表追思，並強調「黑絲帶運動」將待真正兇手落網後，才會視狀況結束。

「黑絲帶運動」發起人王孝瑋指出，何勝文事件實在令人憤怒不已，聯盟成員雖多已退役，但永遠都是海陸人，見到自己的弟兄死得無辜，一定要為他出口氣、盡份力，所以才會重返案發地繫上黑絲帶以表追思，同時也表達心中不滿、憤怒，盼相關單位見到後能更加重視，快點抓到真正的嫌犯。

王孝瑋說，5日下午有先到被害弟兄家中慰問，並致上2萬塊慰問金，同時取得家屬同意，除可在案發地設置弔念牆外，也將他們提供的帳戶張貼在網路社群上，讓好心人士得以捐款協助他們。

他強調，弔念牆之所以要成立，有2點因素，第一是希望外界在表達對已故弟兄的追念時，盡量不要再打擾何家人，第二則是要「公開化」，讓各界都看見並得以參與，且在警方未真正逮獲凶嫌時，弔念牆不會撤，要待後續發展、視情況結束該起運動。

追念何勝文的海軍陸戰隊雲嘉南聯盟一行人，來自全台各縣市，最遠從台北來的汪姓先生說，他早上6點下班後就搭客運南下，為的就是要替何出一口氣，看見他無故被槍殺，真的很不滿。

(中時 )

「青春稅樂 憶民歌」演唱會中市3… 甜蜜蜜橘子餅 上林社區拚經濟自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。