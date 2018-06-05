橫山國中射箭隊想去美國比賽 卻籌不到錢

2018年06月05日 21:14 中時 邱立雅

橫山國中射箭隊學生刻苦練習，捨不得給自己買條400元的新運動褲。（邱立雅攝）

橫山國中射箭隊奪得今年全國青年盃團體錦標賽金牌，獲得參加2018年第134屆美國國際射箭邀請賽資格，這也是學校成立射箭隊首次有機會獲邀出國比賽。不過學生將比賽獎金、家長自費投入之後，尚缺50萬經費，校方擔心若出發前還是籌不足錢，參賽資格將拱手讓給銀牌隊伍，考慮周末率隊擺攤去內灣國小教遊客射箭體驗募款。

橫山國中射箭隊正式成立至今僅14年，今年在全國青年盃團體錦標賽大放異彩，在50組來自全台各地菁英團隊比拚下，奪得全國冠軍，並取得參加美國國際射箭邀請賽資格，將於7月9日出發。但由於學校位處「不山不市」地帶，不若都會區家長們擁有堅實財力、外界關注度也不若山區偏遠學校，資源相對稀缺。

「很擔心出發前籌不足款項而必須放棄參賽。」橫山國中學務主任熊名潔表示，此次出發比賽已有企業贊助器材設備，剩餘的機票食宿團費約72萬元，目前僅籌到10萬元，學生們將錦標賽獎金3000元全入投入報名費還不夠，讓大夥都相當擔心。

得知能夠出國比賽，從未搭飛機學生們心情很興奮，葉宸瑋激動表示「還沒親眼看過飛機」，王畇淇也說不知道搭飛機會不會很可怕？團隊4人在射箭空檔一邊互相用英語練習對話，就是怕到了美國不知道怎麼跟其他人交流。

「努力籌款後，仍有50萬缺口」。射箭教練林合營表示，每名家長們自付2萬元費用，其餘校方努力想辦法，募款多時僅入帳10萬元，還有約50萬元缺口，考慮周末率隊到人潮較多的內灣擺攤，教遊客體驗射箭來募款。

「我們真的很努力。」林合營與熊名潔表示，學生們練射箭幾乎全年無休，甚至還有人僅在大年初一休息，其他時間都堅持練習，但目前僅在國內練習，很難有機會跟外界交流，此次好不容易拿下金牌取得資格，校方與教練竭盡所能希望能圓孩子們出國比賽的夢。

(中時 )