甜蜜蜜橘子餅 上林社區拚經濟自立

上林社區為求產業自立，將橘子製作成加工品延長保存期限販售。（邱立雅攝）

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邱立雅

關西鎮上林社區盛產柑橘，但由於連年產量過剩，衝擊在地農友，上林社區發展協會有感於此，希望透過將柑橘加工成糖漬橘餅，除了可吸引遊客放慢腳步欣賞在地美景，也能改善在地農友經濟，逐步改變栽種方式，期待真正達到產業自立能力。

上林社區過去透過社規師將社區老屋換裝，將社區閒置三合院部分區域重新規畫打造，透過社區民眾的力量，一磚一瓦重新搭建出社區「生活夢工場」，並計畫在此開辦「橘子工坊」，室內空間則有古早農具、家庭用品展，場地樸質有味道。

上林社區總幹事曾宏煇觀察多年來地方橘子產量過剩，採不完的橘子最後都掛在樹上，實在很可惜，希望創造多元吃法，於是找上料理教師指導大家將橘子製作成橘子餅，利用糖漬的方式熬煮，延長橘子保存時間。

「要做出好吃的橘餅不容易。」曾宏煇指出，社區民眾上過課之後，回家自行試驗，該甜的橘餅卻總是發苦，經過多次研究，才發現不能使用鐵鍋熬煮，必須改用鑄鐵鍋，才能熬出迷人的甜蜜滋味。

由於在地農友們多半採慣行農法，如今一般消費者很關心食安問題，曾宏煇希望透過跟農友宣導農藥減量，逐步做到友善栽培，翻轉農友在地觀念，同時推動在地輕旅行，用橘餅當作主角，帶著遊客體驗手作、聽取在地故事、欣賞小鎮美景。

(中時 )

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