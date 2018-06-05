新光三越年中慶服飾7折起 首7日指定銀行卡友滿千送百

2018年06月05日 20:07 中時 郭家崴

新光三越超市可口可樂1998年至2018年世足紀念瓶250ml，原價70元、特價52元，7至24日限量預購，7月12至15日取貨。（新光三越提供）

新光三越獨家限量Dior 花漾迪奧親吻香氛組4250元，7至24日購買送獨家限量花漾迪奧淡香水隨身組。（新光三越提供）

四年一度的世界盃足球賽14日展開，新光三越7日至24日趁熱舉辦年中慶，聯手9大指定銀行推出多重刷卡回饋、品牌獨家優惠，活動期間百貨服飾全面7折起，美妝品、運動用品也齊發新品。

首7日購物有滿千送百禮券回饋，台北信義新天地4店、台中中港店、台南新天地等10家分店全館滿5000元送200元電子商品禮券；台北南西店、台北站前店和台北天母店全館單櫃滿5000元送300元電子商品禮券；台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店等6家分店，還加碼名品/大家電/法雅客/ iStore單櫃滿萬元送500元電子商品禮券。

3大美妝品牌聯手推出新品獨家預購和首賣活動，包括LANCOME限量霓虹光脣萃、新品GIORGIO ARMANI限量粉漾光訂製彩妝、首賣的ESTEE LAUDER玩色戀愛啾咪脣棒；精品香水也推首賣新品，像是Beauty stage美麗台獨家唯一線上販售的CHANEL 2018LES EAUX香奈兒淡香水系列、獨家限量的Dior花漾迪奧親吻香氛組、人氣品牌JO MALONE 法國青檸花古龍水等。

此外，也精選adidas、Superdry、PUMA、可口可樂等品牌推出世足賽系列限定商品和飲品，並加碼會員點數獨享商品，扣會員點數10點可獨享TAST 指定品牌墨鏡7折優惠、扣會員點數10點選購KANGOL棒球帽、SKECHERS時尚休閒男拖鞋、Herschel Reid束口後背包等可享優惠價。

另，為省去炎夏排隊等候餐廳的時間，14至30日持貴賓卡/銀卡使用｢美食訂候位服務系統｣，並使用指定銀行信用卡單筆消費滿1000元，有機會抽｢5000元新光三越電子商品禮券｣；新光三越APP 7日至7月31日加碼推出歡慶活動，在新成為貴賓卡卡友、下載及綁定APP、使用訂位神器訂位並入座消費、於beauty stage美麗台消費的四項指定任務中，挑選2項任務並完成，有機會抽｢ANA台北－東京雙人來回機票｣。

新光三越電商Beauty Stage美麗台歡慶開台1周年，7日至13日同步有線上消費滿2000元現抵200元、滿5000元現抵500元優惠，14至26日消費滿額享免運優惠；指定時間進站加碼會員專屬回饋活動，可用199元搶到價值千元以上的Beauty Stage美麗台專屬BOX化妝品，皆限量200組，7日上午10時起是價值2700元的｢夏日祭典‧女神BOX｣，15日上午10時起是價值1250元的｢夏日香氛‧SO REAL香氛BOX｣。

(中時 )