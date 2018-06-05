安唯綾撇小三指控臉書大復活 配對張書偉還朝他潑水

安唯綾最近在《情‧份》配對張書偉。（台視）

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張書偉劇中被潑水。（台視）
安唯綾最近在《情‧份》配對張書偉。（台視）
安唯綾最近在《情‧份》配對張書偉。（台視）
安唯綾在分享生活花絮。（取材臉書）

安唯綾日前遭爆去年曾捲入已婚導演婚姻，被指控是小三，但她曾自清其實自己才是受害者，雖然新聞曝光後她照常進台視攝影棚拍攝八點檔《情‧份》，卻消失在臉書世界。事隔10多天，她4日連發3篇文，並坦然地說：「我回來了，你們都好嗎？笑笑就過去。一切都在正途上！」回應網友時還說「謝謝你們始終相信我」、「謝謝關心⋯有你們的支持真的是很重要的力量，而那些不實報導與毀謗指控，就跟它say 881再也不見吧」，顯然已走出遭誣控的陰霾

安唯綾最近在台視《情‧份》和新加入的張書偉配對，兩人因咖啡結緣，歡喜冤家的角色默契十足，劇中鬥來鬥去鬧出不少笑料，第一場對戲就是張書偉被安唯綾潑水，為了取鏡被潑了好幾次水的張書偉忍不住脫口：「你當我郭富城喔？」被誇默契絕佳的他們，原來是因為已第二次合作，張書偉說，上次他們飾演兩個小孩的夫妻，所以再次合作比較「順手」一點。

張書偉才剛電影殺青就「無縫接軌」的進了《情‧份》劇組，劇中他飾演一位相當有想法的富二代，靠著自己對咖啡的興趣白手起家，他分享進劇組兩周的心情時坦言：「真的很累，因為我今年都沒什麼休息，前一部戲飾演刑警，所以接《情‧份》時花了一點時間消化角色和轉換。」

他之前也曾演出台視八點檔《加油！美玲》，相隔兩年，再次飾演富二代，他賣關子笑說：「在《加油！美玲》中的李總有許多招牌手勢，這次的楊總也不例外，大家看就知道了！」

平時熱愛戶外活動的他透露私下喜歡的休閒活動是騎自行車，去年五月份曾自我挑戰從台北騎到高雄玩了三天兩夜，「我騎腳踏車不是為了設定多久時間要騎完，而是騎單車體驗到的風景和開車不同」，原想趁電影殺青嘗試一次騎單車環島，他無奈只能先將計畫擱置，平時趁休假抓緊時間小騎，愛自行車成癡的他開玩笑說：「希望下檔戲找我演自行車手，如果沒有，不然腳踏車老闆也行啦。」

(中時 )

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