拒陸配面試廚工 桃園教育局挨罰 法官：開罰有理

2018年06月05日 19:26 中時 蔡依珍

桃園市教育局所屬的公立幼兒園3年前廣招廚工，因要求具「中華民國國籍」，遭勞動局依違反《就業服務法》開罰15萬元，教育局不服提起行政訴訟，形成「府內互告」，桃園地院法官引用勞動部函釋，限制國籍屬就業歧視，且新住民工作有助融入台灣，認為開罰有理，駁回告訴。

桃園公立幼兒園2014年聯合公開徵選廚工，寧姓陸籍配偶因不符「需具中華民國國籍」，被取消面試，向勞動局申訴就業歧視，就業歧視評議委員會認定成立，開罰主管機關教育局15萬元，教育局不服，認為「國籍」和「出生地」是不同概念，就服法只規定不能以出生地設限，沒說不能用「國籍」，且兩岸關係條例也說，在台灣設籍未滿10年的大陸人，不能擔任公教或公營事業機構人員，請求撤銷處分。

桃園地院法官指出，就服法禁止「出生地」是否等同禁止「國籍」各有擁護者，認為應該回歸個案判斷，勞動部曾函釋陸配依法獲准長期居留，都能在台工作，《就服法》2008年增列「禁止出生地歧視」就是要保障新住民能在職場發揮所長。

法官認為，新住民工作不但能幫助家庭經濟、解決社會問題，更可在工作過程增加對台灣社會了解、溝通與融合，提昇其對台灣向心力，並促使兩岸人民更了解，且台灣是海島，對外貿易多，更應該採開放政策。

法官指出，廚工屬於勞力型工作，是工商時代人力較欠缺的一環，不致影響台灣人工作機會，設籍規定弊多於利，已構成違反禁止以「出生地」就業歧視的規定，認定開罰有理，駁回教育局之訴。

(中時 )