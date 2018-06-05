招商成果數據會說話 新北市經濟發展又好又熱

2018年06月05日 19:22 中時 葉德正

高雄市新聞局張家興局長指稱新北市促參招商績效不如高雄，新北市府經發局發稿反駁，六都近年招商績效，經濟部均辦理「招商績效評比」進行客觀之評核，新北市自2013、2014、2016年1連續三屆蟬聯直轄市「整體招商績效評比」第1名以及「單一服務窗口與排除投資障礙機制辦理成效」績優獎項，反觀高雄市在整體招商績效上從未進入前三名榜上，僅憑單一年度促參簽約金額數據抨擊，失之偏頗。

新北市政府經發局表示，新北市公司行號及工廠家數29萬家向來為全國第一，對照高雄市21萬家有顯著差距，且新北市營利事業銷售額自2012年起即超越高雄市的4.1兆元，大幅躍升達每年4.4兆元。

就財政部促參案件統計，新北市近六年促參案件不論已簽約成功數(213案)、總投資金額(928億元)甚至開發面積(291萬平方公尺)皆大幅超越高雄市(23案、543億、280萬平方公尺)。

新北市政府經發局表示，全國經濟發展息息相關，各縣市所擁有資源、發展條件皆不盡相同，均互相觀摩學習，如高雄市府曾請教新北招商經驗，新北市府也曾前往台中及高雄市參訪當地經商建設成果，新北市樂見各縣市政府一起努力打造更好的經商環境，對於僅為了選舉枉顧事實，擷取片段數據進行攻訐，實不足取。

(中時 )