魅力金門半馬路跑 金沙站10日精采登場

2018年06月05日 19:39 中時 李金生

第2屆「魅力金門半程馬拉松路跑」金沙站將迎接來自各地的998名路跑愛好者。（李金生攝）

金門縣觀光協會為路跑選手準備，補充體力的各式小點心。（李金生攝）

第2屆「魅力金門半程馬拉松路跑」金沙站通過的景點之一。（中時資料照片／李金生攝）

金門縣觀光協會主辦的第2屆「魅力金門半程馬拉松路跑」金沙站10日精采登場，沿線風光明媚的景點將迎接來自各地的998名路跑愛好者，在初夏早上共度美麗星期假日。

邁入第2個年頭的鄉鎮路跑，今年以「風獅爺」為主題，每場路跑都會發給選手1面代表主場鄉、鎮的風獅爺獎牌及國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的成績證書，跑者只要完成第2屆連續5場賽事，即可將獎牌合拼成1尊風獅爺，值得珍藏留念。

中華民國路跑協會秘書長陳華恆表示，完成報名者另外贈送專業運動賽衣、運動大毛巾，以及包括知名巧克力、面膜在內的多項伴手禮。連續完成5場半馬比賽，金門酒廠還會提供大會紀念酒1瓶。

縣觀光協會理事長吳嘉獎表示，因為不少跑者反映天氣炎熱，這場半馬特別將過去6時30分起跑時間，提前為6時整，集合時間也提早到5時30分，請選手注意時間調整，做好個人準備。

根據觀光協會的規畫，這場路跑將通過文化園區、金沙水庫、榮湖、陽翟、碧山、楓香林、民俗文化村、獅山炮陣地、馬山勇士紀念碑等著名景點。

(中時 )