法網》「縮胸球后」賽前好緊張 獨缺大賽冠軍證明

2018年06月05日 19:41 中時電子報 陳筱琳

大部分運動選手拒絕對外示弱，總要展現強悍的一面，但是羅馬尼亞現任職業女網世界球后哈麗普（Simona Halep）卻是正視自己的心情，坦言比賽前總是很緊張不安。

「我不知道其他球員賽前都是怎樣的心情，但我是每次賽前都非常緊張，我自己也很喜歡這樣的情緒。」哈麗普這麼說，「所以我要自己去克服，也試著改善這種情況，尤其當你在打四大賽時，這會是很特別的感受。」

帶著緊張的心情上陣，可能會給自己帶來麻煩，但也幫助哈麗普更專注於面對挑戰，今年法網女單第四輪，她克服開賽的緊張情緒後找到比賽節奏，便輕鬆6：2、6：1解決比利時對手梅騰絲（Elise Mertens），晉級８強。

哈麗普獲勝之後笑得燦爛，現在，她就卻一座四大賽冠軍證明自己。(資料照/法新社)

哈麗普說：「比賽可不是那麼好打，梅騰絲是很強勁的對手，所以開賽前四局比賽很重要，度過緊張感之後我越打越自在，表現也漸入佳境。」

貴為當今女網世界第一，哈麗普卻獨缺四大賽女單冠軍加持，她曾三度打進女單決賽卻和金盃擦身而過，其中兩次鎩羽而歸還是在2014年及2017年法網，8強賽她將要面對前世界球后、德國好手可貝兒（Angelique Kerber）。

(中時電子報)