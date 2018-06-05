彈劾是否改記名 監察院下周決定

2018年06月05日 19:59 中時 鄭舲

監察院今舉行談話會，討論彈劾案無記名投票是否改為記名。監察院秘書長傅孟融表示，今日談話會中，主張改為記名投票的版本與主張「無記名為原則，記名為例外」的版本已經趨於一致共識，雙方將在下周二院會前再針對確切文字溝通，希望能整合出一個版本，預計下周院會就能通過。

總統蔡英文所提名的11位監察委員，在今年2月上任後，就由監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾審查會的無記名投票改為記名投票，但經過4、5月談話會討論都未獲結論。5月談話會後，監委陳慶財提出「無記名投票為原則，記名為例外」版本，獲13名馬英九任內所提名的監委連署支持。

傅孟融表示，經過多次討論，兩邊的意見已經逐漸有共識，對於哪些案件應記名投票，大家的看法都相當接近。由於本案須提到院會做最後討論決定，希望兩版本在院會前再做適度文字修正，彼此交換意見尋求更多共識，期待能整理出一個最終版本。若仍維持兩版本提院會，因為多數已有共識，只是細節要再到院會討論，預料下周就能做出決定。

傅孟融並強調，無論記名與否，監委都表達出一個共同的核心價值，就是依據憲法超出黨派獨立行使職權，符合社會期待，在此前提下處理，才是他們的共同目標。傅孟融也說，即使改為記名投票，沒有通過的彈劾案一樣不得對外公開，只有通過的彈劾案才能公布投票結果。

(中時 )