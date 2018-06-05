遭質疑拆違建效率差 柯P放狠話：我帶隊去拆

2018年06月05日 19:57 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲上任後猛打違建，但北市違建不減反增，議員周柏雅指出，當初市府承諾協調3次以上的違建案要送市長室處理，但3500案只有31案要拆，執行效率非常差；對此，柯文哲激動說，既然這樣，你講哪件我就下令去拆，「我帶隊去拆可以吧」。

周柏雅今在議會總質詢說，柯文哲曾下令協調3次以上的違建，建管處須向市長室報告，由市長裁決是否直接拆除，目前執行狀況怎麼樣？建管處長張明森說，協調超過3次的有3500件，有250件送到市長室，最後有31件裁示要拆，已處理25件。

不過，周柏雅認為，協調超過3次的違建那麼多，只處理25件，其中還有6件沒處理，可見建管處也沒在理市長的裁示，且市府頻以協調中拖延拆除時程，公文往返耗費不少時間，根本是在玩公文遊戲。若柯認為違建沒道理存在，剩下的220件也要拆除，而不是合法化。

柯文哲強調，違建這種東西，不是要一直去拆，而是要建立文化，涉及公安的優先拆除；但周柏雅問涉及公安的違建有幾件？柯卻說，細節他當然不知道。

周柏雅不滿說，市府沒把違建當一回事，有些是人民之痛，住戶不斷檢舉，希望市府能執行，市府是查了違建沒錯，但說處理卻一直沒處理，民眾一直等，透過1999反映，又因議員協調要繼續等，違建是件小事情，市民卻一再傷心。

面對周柏雅連番質疑，柯文哲激動說，議員這樣講，那以後就說清楚，「你講哪件，我就下令去拆，」明天早上建管處就到市長室會議開會，「我帶隊去拆可以吧」。

(中時 )