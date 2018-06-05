世足》倒數9天－孫興慜引領韓鋒 太極虎就怕後防失火

2018年06月05日 19:49 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「太極虎」韓國本次前進俄羅斯走得並不輕鬆，在亞洲區最終輪資格賽客場5戰僅獲2分，迫使韓國足協提前開除德籍教頭史泰利克（Uli Stielike），由青年隊教頭申台龍臨危受命，最後兩戰都以0比0逼和伊朗、烏茲別克，才能連9屆打入世足賽。

其實韓國資格賽籤運不錯，同組僅有伊朗超強，他們最終卻僅以兩分之差擠落敘利亞與烏茲別克，勉強拿到分組第2，表現確實不符期待，進11球固然是同組6隊之最，但場均才1.1球，更糟糕的是丟了10球，僅少於墊底卡達的15顆失球。

申台龍曾在2010年帶領K聯盟勁旅城南一和天馬（現名城南足球俱樂部）稱霸亞洲冠軍聯賽，但倉促上任，兩場資格賽不能真正展現其功力。去年11月與哥倫比亞、塞爾維亞踢友誼賽，加上召集非旅外國腳赴土耳其冬訓，才逐漸帶出他的風格。

韓國總教練申台龍（左）與隊長奇誠庸揮手感謝球迷。（美聯社資料照）

申台龍的進攻布局相當清楚，就是讓英超亞洲球員進球紀錄保持人、2017年亞足聯最佳旅外球員（效力亞洲以外的職業聯賽）孫興慜發揮最大戰力，因此他選擇主踢4-4-2，這也是孫興慜母隊熱刺本季所採取的主要陣型，希望讓孫最能舒適發揮。

孫興慜本季超越了前輩朴智星，將亞洲球員的英超進球紀錄推升到30球，他的攻擊破壞力堪稱亞洲頂尖。儘管不像熱刺有阿里（Dele Alli）、肯恩（Harry Kane）、艾瑞克森（Christian Eriksen）等好手，但太極虎中場有隊長奇誠庸穿針引線，李在城可能是亞洲目前最全面的中場好手，都能與孫興慜合作。

效力於全北現代的李在城可能是目前亞洲最全能的中場球員。（美聯社資料照）

然而韓國要仰仗孫興慜有3個隱憂，儘管陣型同為4-4-2，但孫興慜在熱刺多踢左中場，在太極虎為了完全發揮他的火力，必須擔任前鋒；第二，他在熱刺保持了整季高檔，世足期間會否已經疲乏，連申台龍都不諱言感到擔憂。

第三，本季在法甲迪安攻入11球的攻擊中場權昶勳，原本也被寄望能強化以孫興慜為主的攻擊戰力，但這位23歲新秀因為阿基里斯腱受傷，已經確定無緣世足賽，對韓國也是一大打擊。

申台龍很清楚，太極虎在俄羅斯必須將進攻火力極大化才行，後防罩門已經困擾他們多年，經常被對手藉快攻和死球攻擊打開大門。既然目前仍看不出解決之道，韓國只能希望他們的進球數夠花才行。

後防罩門是韓國最大的弱點。（美聯社資料照）

從去年10月世足資格賽告一段落後，韓國包括東亞盃4強決賽與國際友誼賽共踢了11戰，竟然場場進球，甚至還以2比1勝哥倫比亞，這支太極虎的火力可能是隊史最強，但「攻強守弱」的特徵也非常鮮明，他們僅有4場門清，對手是北韓、摩多瓦、拉脫維亞和宏都拉斯，對摩洛哥、波蘭和波士尼亞都丟了3球。

太極虎上屆與比利時、阿爾及利亞、俄羅斯同組，竟1勝難求遭到淘汰，著實令人失望，本屆分組局勢更為嚴峻，但由孫興慜領銜的攻擊線不容小覷。儘管後防罩門可能拖累太極虎，不過他們比賽出現的球數肯定不會少，觀賞性值得期待。

太極虎韓國連9屆打入世足賽。（美聯社資料照）

韓國小檔案

★世界排名：61

★世足參賽次數：10

★世足最佳成績：殿軍（2002年）

★上屆成績：小組賽1和2負遭淘汰

★總教練：申台龍

★台灣運彩奪冠賠率：400.00

(中時電子報)