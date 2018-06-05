中市府推動花園城市 「悠久自若」打造會呼吸的綠建築

住久建設總經理蔡永田（右）、建築師陳錦俊攜手打造「悠久自若」電梯透天別墅建案。（盧金足攝）

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「悠久自若」電梯豪墅，創造實用與美學裡外兼具。（盧金足攝）
「悠久自若」戶戶坐擁電梯，藉由天井設計，讓採光落下、風動對流，營造會吸呼的房子。（盧金足攝）
住久建設在單元2推出「悠久自若」電梯別墅建案，快中有慢，繁中有靜的適居生活，吸引很多客源青睞。（盧金足攝）
住久建設總經理蔡永田（右）、建築師陳錦俊對建案品質要求嚴謹，以慢工出細活完成「悠久自若」電梯透天別墅建案。（盧金足攝）
引景入室！「悠久自若」將自然引進家中，前庭後院、大樹陽台、空中花園，透過近50種花草樹木植栽圍塑，真正逐層有綠，開窗有景。（盧金足攝）

土地寸土寸金，建商蓋大樓往上發展，但透天別墅有土斯有財，價格穩定也相對保值，中南部地區由於傳統家族觀念，對於別墅產品情有獨鍾，加上台中吸納中、彰、投等地冠軍產業進駐，隱形富豪不在少數，住久建設5日公開位在單元2的「悠久自若」透天別墅建案，由於採先建後售，購屋者對品質和地段眼見為憑，加上交通便利，獲很多中彰投客源青睞。

為形塑台中成為新花園城市，在2018年台中世界花卉博覽會讓國際看見台中市自然生態面貌，市府大力推動「8年100萬棵植樹計畫」，運用公園與綠地廣泛植樹獲建商回響，甚至自設樹木銀行培植樹苗，在社區植栽景觀重視的程度不亞於建築物本身。

市府建設局推行打造花園城市運動，目前已完成100處植栽及環境改善的景點，因而帶動一陣綠色風潮。

「一棟建築物，沒有綠意景觀，就沒有生命力！」建築師陳錦俊表示，在基地設計建物時，太陽及風力方向，因為攸關植栽是否能長得欣欣向榮，和建物一樣考量在內，在建物中規畫天井，種植樹木，引進光源也引進自然，這種引景入室的工法，最重要的就是要綠化。

住久建設總經理蔡永田指出，在單元2先建後售「悠久自若」電梯透天別墅建案，為將自然融入居家環境，規畫前庭後院

、大樹陽台、空中花園，透過50種花草樹木植栽圍塑，逐層有綠，開窗有景，運用微電腦自動噴灌設施，每個人都可以變成擁有「綠手指」，輕鬆種出健康植栽。

住久建設經理何國平說，「悠久自若」興建期程2年9個月，慢工出細活，基地面積225坪，打造4戶電梯透天豪墅，每戶建坪達121坪，地上規畫6樓，潛銷期已有很多客戶來賞屋。

台中市單元2納入8期重畫南屯的休閒綠意，緊臨新市政中心的7期商圈，擁有城市中難得的低密度綠意空間，建案基地位在南屯區新富五街，前往永春東路、向上路、五權西路、公益路等各商圈要道四通八達。

此外，還接軌台中烏日高鐵站、74號道、中山高共構樞紐，匯聚的機能，快中有慢，繁中有靜，蔡永田表示，住久建設

、悠久建築投入對建築的熱情，深耕中台灣30多年，累積近20案別墅作品，施工的細緻度，由品質見證。

擁抱綠意成趨勢！磐鈺「雲華」請來新加坡建築團隊WOHA操刀，整棟垂直綠化植栽，綠覆率高達380％，有如一座立體植物園，精銳、惠宇、陸府、林鼎等建設業者更大手筆闢樹木銀行，以行動響應市府「花園城市」，也蓋出會呼吸的房子。

(中時 )

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