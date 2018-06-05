郝龍斌：兩岸之間不只是兩岸一家親 更是「兩岸一家人」

2018年06月05日 21:02 旺報 呂佳蓉

正赴陸參加海峽論壇與交流的國民黨副主席郝龍斌5日受訪時表示，兩岸過去透過通郵、通商、通航「三通」，建立非常好的溝通管道；而現在「新三通」，兩岸之間不只是兩岸一家親，更是「兩岸一家人」，既然一家人就應該互相合作、互相幫助，共創雙贏。

郝龍斌指出，「三通」讓兩岸能順利交流，也是兩岸和平穩定的基礎，經過幾十年交流後，現在兩岸之間學生往來，台灣到大陸學生約1萬人，大陸到台灣的學生也接近1萬人，這是「通學」；兩岸約有36萬對夫婦「通婚」；就業方面，約有40萬台灣人在大陸就業，所以「新三通」就是通學、通婚、通就業。

郝龍斌率領的國民黨參訪團，今天上午參訪廈門龍山青創基地以及思明台胞驛站聯誼點馬克客棧，訪視台灣青年在陸創業發展的現況；下午則前往廈門大學，與台灣學生及教師座談，了解台生、台師在當地就讀、教學的生活情況與需求。

郝龍斌表示，看到許多台灣優秀青年在這裡深耕、歷練、有所成就，他感到非常高興。他表示，廈門政府及中台辦給青年朋友很多協助，希望這些協助能讓他們在這工作、生活，有家的感覺。

他也調，海峽兩岸的交流本來就應該越來越熱絡，不應該有任何既定立場或築高牆防止這樣的熱絡，期盼從熱絡的交流中互創雙贏。他說，這次參加海峽論壇就是希望傾聽基層聲音，促進兩岸之間交流、合作，他相信台灣海峽和平穩定要靠基層民眾的交流，增進了解，減少誤解，創造雙贏，這是兩岸共同的期望。

郝龍斌指出，當前兩岸關係有點緊張，他希望廈門大學與台灣的大學能建立窗口，促進兩岸教育交流、學術交流與師生往來，也讓在陸就讀的台籍學生能真正享受教育的樂趣，融入生活。

(旺報 )