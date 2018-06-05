轟動社會麥寮「借屍還魂」案落幕 97歲女主角吳林罔腰辭世

2018年06月05日 19:52 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

60年前，震驚台灣社會的朱秀華「借屍還魂」案，如今畫下句點，遭「附身續命」的女主角吳林罔腰在上月23日辭世，享壽97歲，死前一句話更是留下了重重謎團。

民國47年，金門18歲的少女朱秀華適逢823炮戰，搭船逃難至台灣，船遭到砲擊而沉沒，父母因而身亡，朱秀華幸運逃過一劫，漂流至雲林台西鄉外海的海豐島，但當地漁民發現朱秀華身上有許多金飾，起了貪念，拔光飾品後為了滅口，便將朱秀華扔回海裡，朱秀華因而溺斃身亡。

隔年民國48年，雲林麥寮鄉一名建材行老闆娘吳林罔腰因病停止呼吸，醫生也判定死亡，但就在確認死亡不久後，吳林罔腰突然恢復呼吸心跳，醒來後自稱是來自金門的朱秀華，只是藉著吳林罔腰的身軀借屍還魂。

但離奇之事才開始，原本吳林罔腰從原本不識字、體弱多病，在家料理三餐的家庭主婦，搖身一變成身體勇壯能做粗活、開始吃素不下廚，甚至識字還能記帳，並在離家50公尺的宮廟開始服務。

由於事件瘋傳，就連政府也都無法置之不理，開始調查。星雲法師偕同金門好友在2年後訪問吳林罔腰，不曾去過金門的吳林罔腰卻能如實描述金門街道景色。經報導後，政府也隨即派出「陸軍五五醫院」院長劉海波前來診察，確認吳婦是否有精神疾病，但吳婦表情自然、思路清晰，其台語更帶著濃濃金門腔調，與麥寮當地人的海口腔調大相逕庭，讓劉海波也是百思不得其解，只能判定並無精神疾病。

吳林罔腰在上月23日辭世，享壽97歲，而在死前時，她平靜地表示：「時間到了，我要回去了」，正好距離朱秀華「借屍還魂」之日60年整，留下更多的謎團給社會大眾。

(中時電子報)