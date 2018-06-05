金門漢光操演 兩棲部隊秀戰力

國軍「漢光34號」金門場5日登場，金防部兩棲偵察營進行敵後滲透、破壞操演。（李金生攝）

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作戰計畫想定海龍快艇利用夜色掩護，飆速運送特攻隊滲透上岸。（李金生攝）
特攻隊員順利上岸，進行滲透、破壞任務。（李金生攝）
兩棲特攻隊在硝煙瀰漫中完成雷達站滲透、破壞任務。（李金生攝）
兩棲特攻隊滲透進入目標區，展開破壞任務。（李金生攝）
兩棲特攻隊滲透進入目標區，順利「摸哨」進行滲透破壞。（李金生攝）
兩棲特攻隊完成滲透、破壞任務後，由快艇接應安全撤離。（李金生攝）
金門兩棲特攻隊展現精湛戰技和高昂士氣。（李金生攝）
爆破手黃昱翔中士（左）肩負爆破目標區重要設施和雷達站的重要任務。（李金生攝）
金防部兩棲營中校營長張碧清強調，演練目的在驗證水、陸滲透和破壞與攻堅戰力。（李金生攝）

國軍「漢光34號」金門場今（5）日登場，被譽為地表上最精銳部隊之一的金防部兩棲偵察營，以近戰格鬥組合在母嶼海域進行敵後滲透、破壞操演，海龍快艇破浪馳騁海上，特攻隊神出鬼沒進擊，在槍林彈雨硝煙瀰漫中，展現第一線駐軍精湛戰技和高昂士氣。

這項5日下午於金防部67據點，峰上靶場一帶登場的演練，以兩棲營特攻突擊為演練科目，在金防部指揮官郝以知中將、政戰部主任史順文等人的坐鎮督導下，充分驗證特種部隊岸際滲透與困難地形潛伏的戰訓成果。

特攻突擊作戰想定利用夜色掩護，以迅雷不及掩耳之勢展開，在海龍快艇以40節時速逾70公里飆速穿越洶湧海浪，護送兩棲特攻隊進入岸際，揭開滲透、破壞的操演序幕。

其中，1組隊員利用地形掩護在制高點集結，協同另1組自水下滲透的隊員，潛伏進入目標區後，緊接進行近戰格鬥，火速殲滅敵人外，並完成雷達控制中心破壞任務，隨即沿途架設人員殺傷雷，有效阻卻敵方增援部隊追擊，順利由海上快艇接應撤離。

突擊過程在槍林彈雨中接戰，敵我雙方激烈交火，機槍甲車穿梭打擊，爆炸聲此起彼落，槍彈引燃火舌延燒山坡，滾滾濃煙籠罩海岸情境，重現金門「戰地」十分震撼景況。

金防部強調，演習即在結合平時訓練與戰時作戰場景，以驗證單兵個人戰技嫻熟程度之外，更考驗幹部指揮應變及障礙突破的能力，防區官兵基於「軍民一體、同島一命」的決心，戮力於戰訓本務工作，持續以勤訓精練的戰力，做為國人最堅強的後盾。

(中時 )

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