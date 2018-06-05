孟耿如背BVLGARI自認慾望低 坦言婚前這些事一定要做

2018年06月05日 19:55 中時 陳張眾

稱買包沒預算的孟耿如，透露喜愛本季蟒蛇皮包款表面以手工繪製出的「爆米花」圖騰，更直言準備存錢入手，拿BVLGARI SERPRENTI FOREVER POP-CORN圖騰蟒蛇皮手提肩背包13萬6500元，背DIVAS’ DREAM POP-CORN圖騰蟒蛇皮肩背包10萬5900元。（盧禕祺攝）

BVLGARI SERPENTI HYPNOTIC MOSAIC羅馬石榴石色小牛皮撞色肩背包，8萬4300元。（BVLGARI提供）

BVLGARI DIVAS’ DREAM峽谷琥珀色小牛皮肩背包，5萬6900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI FOREVER條紋珍珠魚皮肩背包，10萬9900元。（BVLGARI提供）

演而優則歌的女星孟耿如，今受義大利精品BVLGARI寶格麗之邀，演繹秋冬系列最新包款。為了詮釋本季迷幻主題，她特地選穿一襲黑色不對稱剪裁洋裝，搭配個性妝容，散發不同於以往鄰家女孩的形象。坦言進演藝圈後才開始接觸奢侈品牌的她，卻自認物質慾望不高，但只要是遇到了自己心儀的單品，就會抱持「選中了就是選中了」的心態，花錢預算無上限，像是活動中身上背的DIVAS’ DREAM POP-CORN圖騰蟒蛇皮肩背包就頗得她的喜愛，更直言準備存錢入手。

當被問到未婚夫黃子佼是否會控管她的花錢習慣時，她則表示是花自己的錢應該還好，更俏皮開玩笑說：「不care（在乎）他的意見。」但孟耿如也透露參加活動前就已經先與黃子佼分享今天要背的包款，還跟他直說：「有點手癢！」

而目前穩定交往中的小兩口，希望能在2020年完婚，趁著不到兩年的時間內，孟耿如也為自己羅列了一張婚前的必做事項清單，除了月底要挑戰極限跳傘運動外，趁著拍戲空檔學習日文、英文的她，更決定於年底赴洛杉磯報讀為期3個月的語言學校，完成從未出國長時間獨自生活的夢想。

承襲著女人充滿幻想的繽紛色彩，高端奢華的BVLGARI寶格麗本季也換上玩心四起的強烈視覺，以「Hypnotic Hotel」（迷幻飯店）為主題，並加入峽谷琥珀色、石楠紫水晶、羅馬石榴石等新穎色調。有著絎縫細節的SERPTENTI FOREVER DIAMOND BLAST包款，及將靈蛇標誌移置背帶上的SERPENTI HYPNOTIC MOSAIC包款，均用幾何線條、圖騰元素，描繪饒富1970年代氛圍的普普風情。

(中時 )