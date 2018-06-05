邀歷屆總統來龍崎牛埔世界級地景：認清台灣價值

龍崎牛埔擁有珍貴的世界級惡地地形，經濟部工業局2002年定案，同意於現已停產、前身是生產國軍彈藥的兵工廠，改設置事業廢棄物處理中心。（曹婷婷攝）

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台南環團、教育團體、藝術家及牛埔里長陳永和等人5日齊聚台南公會堂，要求政府珍惜龍崎牛埔地景，並仿效國際經驗，成立台灣惡地國家公園。（曹婷婷攝）

龍崎牛埔擁有珍貴的世界級惡地地形，經濟部工業局2002年定案，同意於現已停產、前身是生產國軍彈藥的兵工廠，改設置事業廢棄物處理中心，引發在地鄉親及環團長期杯葛戰，6月5日世界環境日，環團、教育團體和牛埔里長陳永和等邀請歷屆總統、副總統親訪牛埔世界級地景，喊話政府推動設立台灣惡地國家公園。

守護家鄉珍稀地景的關鍵靈魂人物陳永和說，全案歷經3個朝代從阿扁執政、歷經馬英九及小英，「蔡英文，是該收尾的時候了，留給台灣囝仔一個希望吧！」

中華醫事科大副教授黃煥彰指出，全世界有很多地區擁有惡地形，包括美國、加拿大、西班牙、阿根廷等，均被登錄為聯合國世界遺產，全台灣約10萬公頃惡地，屬龍崎牛埔300多公頃最完整、最漂亮，「別人是世界遺產，我們卻拿來放垃圾！」呼籲政府規畫台灣的惡地國家地質公園。

黃煥彰點名歷屆總統親自來龍崎一趟，

「登輝，這裡適合養老；阿扁，這是你的故鄉；英九，這裡適合慢跑；小英，守護世界級地景是妳的責任。」他說，小英總統親自來看看這塊土地，就會發現台灣的價值，「眼睛看到了，心就會接近世界，如果妳親眼看見台灣價值，心才會與國際接軌一起。」

20年前參與打造高雄駁二特區的藝術家陳建明表示，高雄駁二、台北松菸、華山等藝術特區都是透過保留舊的地景發揮新價值，台灣的美景、物種一直在消失中，政府也不懂留住人才，他沉痛呼籲，台灣不容糟蹋。陳建明說，因擔心小英看不懂，小英若來訪，建議文化部長鄭麗君也一起陪同，疾呼不要把垃圾留在台灣最美的地方。

(中時 )

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