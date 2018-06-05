攏是為F-35！土耳其願買美類似S-400飛彈

2018年06月05日 20:04 中時電子報 何宜玲

日前美國國會議員提出禁售F-35戰機給土耳其以後，顯然讓土耳其國內掀起了不小的風波，一度威脅要報復美國，一度又傳出要買俄羅斯Su-57戰機取代F-35，預想出各種可能發生的情況和應對辦法。

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu) 4日說，美國如果準備好銷售類似俄羅斯S-400飛彈防空系統給我們的話，那麼我們也準備好要購買這批系統了。言下之意，土耳其在與美國僵持的情況下，已經選擇妥協購買類似S-400的替代系統了。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputinik News)報導，土耳其外長卡夫索格魯坦承，為了採購美國第5代戰機F-35，安卡拉和華盛頓之間的確是鬧得關係很緊張。他還表示說，土耳其在和俄羅斯簽訂S-400合約之前，就曾向美國針對防空系統的問題進行磋商，但是當時華盛頓拒絕出售，因此土國才轉向俄國詢問。現在如果美國願意出售類似S-400系統的話，那麼土耳其願意採購這批系統。

去年12月，俄羅斯和土耳其簽署了S-400飛彈系統的交易協議。並且，俄羅斯還同意提供關鍵的技術知識給土耳其軍方，以便讓土軍具備生產新一代防空系統的能力。

但是，美國和北約官員一再批評和阻擾安卡拉推動購買俄羅斯S-400的事宜。

(中時電子報)