攏是為F-35！土耳其願買美類似S-400飛彈

俄羅斯S-400導彈發射車駛過紅場。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

日前美國國會議員提出禁售F-35戰機給土耳其以後，顯然讓土耳其國內掀起了不小的風波，一度威脅要報復美國，一度又傳出要買俄羅斯Su-57戰機取代F-35，預想出各種可能發生的情況和應對辦法。

影》殲-15夜間降落比白天難5倍！著艦就像炸彈撞航母

文在寅參一腳！川金會共同宣布結束68年韓戰

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu) 4日說，美國如果準備好銷售類似俄羅斯S-400飛彈防空系統給我們的話，那麼我們也準備好要購買這批系統了。言下之意，土耳其在與美國僵持的情況下，已經選擇妥協購買類似S-400的替代系統了。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputinik News)報導，土耳其外長卡夫索格魯坦承，為了採購美國第5代戰機F-35，安卡拉和華盛頓之間的確是鬧得關係很緊張。他還表示說，土耳其在和俄羅斯簽訂S-400合約之前，就曾向美國針對防空系統的問題進行磋商，但是當時華盛頓拒絕出售，因此土國才轉向俄國詢問。現在如果美國願意出售類似S-400系統的話，那麼土耳其願意採購這批系統。

去年12月，俄羅斯和土耳其簽署了S-400飛彈系統的交易協議。並且，俄羅斯還同意提供關鍵的技術知識給土耳其軍方，以便讓土軍具備生產新一代防空系統的能力。

但是，美國和北約官員一再批評和阻擾安卡拉推動購買俄羅斯S-400的事宜。

(中時電子報)

文章來源：Turkey Admits 'Tension' With US Over F-35 Deal

金門漢光操演 兩棲部隊秀戰力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。