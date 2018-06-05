紀念愛文芒果之父 地方爭取列入名人故居

2018年06月05日 20:04 中時 曹婷婷

「愛文芒果之父」鄭罕池日前於家中安然辭世，玉井區市議員參選人王開玹表示，為紀念鄭罕池對家鄉芒果產業的貢獻，將向文化局提出審議申請，將其老家列為「名人故居」，同時建議將鄭家老宅庭院內3樓高的愛文芒果樹列為紀念物，供後人緬懷鄭罕池對台灣農業的付出。

玉井被稱為芒果之鄉，最大功臣之一當屬鄭罕池，沒有鄭老先生當年的堅持，以及開發白紙套袋防蟲害，愛文芒果或許無法像現在一樣成為大家所喜愛，成為大量外銷的水果產業，尤其他不藏私傳授栽培技術，更造福玉井以及鄰近栽種芒果的農民。

王開玹說，鄭老先生對家鄉的貢獻，值得在玉井有一處紀念的地方，鄭罕池位於斗六仔部落的老家，應可列入台南市名人故居好地點，尤其，庭院一棵高達3層樓高的愛文芒果樹，更是當年其親手種植的第一批愛文芒果，別具意義，若此處列為名人故居，將是介紹鄭罕池老先生與愛文芒果故事的好地方。

過去推動玉井口焦吧哖事件紀念園區成立的前永康區市議員、前勞動部次長且現為王開玹競選總部主任委員的郭國文更表示，玉井確實是充滿各樣歷史與知名人士的地方，現階段也希望擴展玉井當地的農業文化觀光資源。

因此，將鄭罕池之老宅列為名人故居，更可達到此目的，同時也能兼具紀念、文化與教育的意義，「可以想像，在鄭罕池名人故居的芒果樹下，吃著香甜愛文芒果，同時瞭解愛文芒果的由來以及鄭老的故事，將是多棒的體驗。」

王開玹說，依據台南市政府文化局歷史名人紀念作業要點，鄭罕池確實對台南農業發展有重大貢獻，將彙整相關事蹟記錄文件，透過公所或親自向文化局提出歷史名人與名人故居、名人紀念物之申請。也期待以此，來紀念並延續鄭罕池老先生對於農業無私付出的堅持精神。

(中時 )