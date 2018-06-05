牛排達人陳重光研發　誠盟推出老饕級牛肉麵

誠盟公司新推出的老饕級牛肉麵，區分為川味半筋半肉、紅燒牛肉麵、紅燒半筋半肉3種口味，5日起在桃園機場第2航廈入境大廳1樓南側餐飲區推出，套餐的售價從250元至380元。（陳麒全攝）

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誠盟推出的老饕級精緻牛肉麵，是由牛排達人陳重光所研發，巔覆傳統牛肉麵重鹹重油的口感，強調注重食材本身香甜的原味高湯。（陳麒全攝）
美福餐飲行政總主廚陳重光表示，這碗牛肉麵看似簡單，但調製過程卻不簡單。（陳麒全攝）
由於完全不加醬油、味精等調味料，顛覆傳統牛肉麵重油、重鹹口味，用精燉湯頭的香氣及甜度，絕對能夠滿足饕客的味蕾。（陳麒全攝）

想到臺灣美食，牛肉麵絕對名列前茅。如今臺灣牛肉麵已經從庶民麵食，躍升為世界級指標性美食。經營桃園國際機場第二航廈餐飲及伴手禮的誠盟公司，從6月5日起，在第二航廈非管制區入境大廳一樓港苑，推出老饕級的精緻牛肉麵。無論您是來桃園機場接送機，或只是搭乘桃園捷運來機場用餐，都可以吃到這樣幸福的美味 。

誠盟推出的老饕級精緻牛肉麵，是由牛排達人陳重光所研發，巔覆傳統牛肉麵重鹹重油的口感，強調注重食材本身香甜的原味高湯。美福餐飲行政總主廚陳重光表示，這碗牛肉麵看似簡單，但調製過程卻不簡單，湯頭部份是以PRIME等級乾式熟成牛骨、牛邊角肉、各式鮮蔬、辛香料等食材長時間精燉，並添加高級牛排館專業技法中的經乾式熟成21天以上精心淬煉的精華純牛油，讓香氣及甜度更上一層，呈現畫龍點睛之效，是成就獨門湯頭的重要秘訣。

另外，費時熬出膠質與油脂都恰如其分的美味湯頭，品嚐起來不僅回甘且後韻強、香醇順口，加上獨家辣豆瓣，選用精釀名家黑豆瓣，大豆經過溫濕度控制，六個月自然熟成發酵，使其產生甘甜略帶微辣的口感，成為紅燒湯頭自然鮮美風味的魔術關鍵，由於完全不加醬油、味精等調味料，顛覆傳統牛肉麵重油、重鹹口味，用精燉湯頭的香氣及甜度，絕對能夠滿足饕客的味蕾。

(中時 )

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