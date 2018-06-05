揭黃聖依夫妻逃稅？陸名嘴被恐嚇「他說要滅掉我」

2018年06月05日 20:23 中時電子報 蔡曉婷

楊子發聲否認。（圖／取自楊子微博）

大陸名嘴崔永元連日來瘋狂揭露演藝圈逃漏稅手段，稱許多名人會簽「陰陽合約」，一份為報帳、一份再加上實際酬勞。上月底崔永元咬出范冰冰後，近日又爆一對明星夫妻簽了7.5億人民幣（約34億台幣）的陰陽合約，今崔永元出面，被問影射對象是否就是楊子、黃聖依？崔永元回說：「他今天已經請人帶話給我，說要滅掉我」，但傍晚楊子出面喊冤，強調絕無此事。

前央視主持人崔永元上月底大爆演藝圈秘辛，秀出合約曝光范冰冰片酬，又吐不少明星靠簽陰陽合約逃稅，使范冰冰衰遭稅務單位調查，昨崔永元再稱有對明星夫妻曾簽下7.5億的陰陽合約海撈一筆，引來不少人對號入座狂猜是楊子、黃聖依。

崔永元今出面，被問影射對象到底是誰？他不正面回應，只說：「你們願意猜是你們的事，但我可以給你們補充一個訊息，他今天已經託人給我帶話，說要滅掉我」，不承認也不否認猜測，還加碼秀出7.5億合約部分內容，可看出其中花了3000多萬人民幣請韓三平當監製，又花了5500多萬人民幣請李連杰空出拍片檔期。

對此，楊子今傍晚打破沉默澄清一切都是子虛烏有，發文說：「我從未直接以及帶任何話給崔老師，更不存在威脅崔老師」，並表示：「本公司及本人從未涉及和簽署過7.5億的陰陽契约，也從未與任何組織有過累計如此大金額的款項往來」，否認曾簽訂陰陽合約，揚言將對不實指控提告。

(中時電子報)