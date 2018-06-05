對照表公布 預估5科積分34分、作文4級分以上可進建北

2018年06月05日 20:38 中時 林志成

台師大心測中心今晚公布今年國中會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，考生國文、自然及英語科閱讀測驗要得A，可比去年少答對1題。專家推估，今年要上建中、北一女，國、英、數、社、自等5科的積分要達34分，及寫作測驗4級分以上。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，今年國中會考題目難易度及考生表現均與去年差不多，所以「各科等級加標示與答對題數對照表」的呈現也與去年相近，頂多差1題。

曾芬蘭表示，今年國文科、自然科要拿到A，分別要答對40題、46題，比去年的41題、47題少1題；英文科分為閱讀測驗及聽力兩部分，其中閱讀測驗要拿到A必須答對35題以上，比去年的36題少1題。

今年數學科有26題選擇題及2題計算題，曾芬蘭說，考生如果選擇題答對25題，非選擇題得5分（滿分6分），那就可以得A++。

基北區免試入學會考成績占36分，國文、英文、數學、社會、自然每科滿分是7分，A＋＋是7分、A＋是6分、A是5分；寫作測驗滿分則1分，考6級分算1分、5級分算0.8分、4級分算0.6分。

台北市景文高中國中部主任卓意翔表示，今年基北區報考國中會考的學生較去年少3000多人、約5％，但公立高中職也減招4％，少子化比減招的速度還快。他預估，今年明星高中錄取分數會跟去年差不多，但社區高中則會略降1分。

卓意翔指出，今年要進建中、北一女，國、英、數、社、自等5科的積分要34分以上，也就是至少4科得A＋＋、1科A+，另外寫作測驗要4級分以上；要進師大附中、成功高中、中山女中及政大附中等學校，5學科要積分30分以上，加上寫作測驗至少4級分。

卓意翔預估，要進大直、和平、中崙、板中等指標型高中，要5科累積28分及寫作測驗4級分以上；至於一般社區高中的錄取數可能比去年降1分，交通方便的學校較受考生青睞。

(中時 )