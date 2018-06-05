暑假便宜出國搶這波！「66旅遊節」全面下殺6折起

2018年06月05日 20:41 中時 何書青

香港迪士尼探索家渡假酒店也祭出挑戰市場最低的優惠。（易遊網提供）

易遊網「66旅遊節」今日中午搶先展開，旅遊商品不僅全面下殺6折起，更祭出現金積點回饋大放送(eMoney)，消費滿萬最高送600元，換算下來比原定規則最多激增120倍回饋，讓民眾搶便宜同時也能賺現金。超值商品包含「香港自由行3天」買1送1；「曼谷自由行5天」含稅8666元起，再送丹能莎朵水上市場1日遊；「釜山自由行5天」含稅8700元起，「新加坡自由行4天」萬元有找，「東京自由行5天」含稅1萬0666元起，端午連休出發，限量釋出。

機票的部份也優惠多多，酷鳥推出96折優惠，飛曼谷單程未稅僅769元起；華航13個航點則是94折起；國泰29個航點也祭出優惠價，包含亞洲未稅最低4200元起，歐美航點含稅最低1萬2360元起 ；日本東北計劃票4天含稅5999元起。

國外訂房則祭出「東京上野飯店」每晚1633元起，用小資價入住超划算；「首爾明洞蒂瑪克格蘭德酒店」連住3晚送1晚；2017新開幕「曼谷素坤逸X2氛圍酒店」超高CP值每晚1667元起；「香港迪士尼探索家渡假酒店」更是挑戰市場最低，每晚5860元起。

幫自由行旅客打包大小行程的當地旅行體驗，像是1日遊程、票券、租車等也有優惠，包含「沖繩租車5人座4天」直接下殺市價5折，僅2100元起；「日本全九州SUNQ PASS 3日券」、「伏見稻荷大社+清水寺+金閣寺+嵐山一日遊」則是第2人享66折；「曼谷水上市場+美功鐵道+樹中廟+碼頭夜市一日遊」，含中文導遊僅799元起。

若懶得出國，想在暑假安排趟國內旅遊，此活動也有季節限定的火車之旅「環島之星．台東熱氣球嘉年華2天」，搶先卡位每人只要6900元起；想為孩子打造完美暑假回憶，「清境農場‧小小牧羊人親子夏令營豐富2天」5750元起，再送德國HAPE玩具；而夏天最夯的離島旅行，「澎湖喜來登3天」下殺至8950元起，加碼再升等港景房，堪稱比單訂房還便宜；若想享受寧靜奢華的輕旅行，也可來趟「日月潭涵碧樓輕鬆2天」，搭乘環島之星，送涵碧樓無菜單晚餐，驚爆價8366元起。

國內訂房下殺也很驚人，風靡親子的「趣淘漫旅-台北」、質感設計旅店「台南老爺行旅」、台南五星級飯店「大億麗緻」等，皆祭出66折優惠； 台灣最美飯店「池上日暉國際渡假村」、「大板根森林溫泉酒店」則祭出平假日同價優惠，在假日入住也不傷荷包；「台中兆品酒店」每晚殺至1666元起；澎湖新開幕話題飯店「澎澄飯店」，不僅4千有找，免費再升等港景探索客房；「台中林酒店」市場最低不到5千元。易遊網這波限時優惠讓入住奢華酒店這次不再那麼高不可攀。

易遊網「66旅遊節」即日起至7日中午12點為止限時特賣，想大省荷包在暑假出遊的民眾要把握促銷機會。此外，若使用手機易遊網APP下單，還可抽市價近萬元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房1晚。更多資訊可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時 )