叫老師！AKB48連33冠 新曲附選舉投票券

2018年06月05日 20:30 時報周刊 溫博鈞

日女團「AKB48」上週發表第52支單曲〈Teacher Teacher〉，發行首週共計銷售突破166萬1038張，空降最新一週單曲排行冠軍寶座。自2009年以單曲〈RIVER〉首次登頂冠軍後，至今已累積39張冠軍單曲，刷新了歷年女歌手的冠軍單曲獲得數，成為歷年冠軍。單曲於發行首日立即創下159.1萬張，刷新了2015年以單曲〈我們不戰鬥〉所累積147.2萬張的紀錄，穩居單曲首日最高銷售的紀錄保持人。

而百萬銷售單曲項目中AKB48則總共拿下34支百萬單曲，其中，自2011年的〈變成櫻花樹〉至今，連續創下33支百萬銷售單曲驚人成績，再次刷新自我保持的紀錄。此外，AKB48更以單曲加專輯合計5590.9萬張的音樂CD總發行張數成為歷年暢銷歌手第3名、歷年暢銷女歌手第1名。

最新單曲〈Teacher Teacher〉以「誘惑老師的女學生」為主題打造出強而有力、令人印象深刻的舞曲風格，並由小栗有以首次擔綱CENTER領軍演唱。同時，本作亦是眾所周知一年一度AKB48選拔總選舉的前哨戰。

另外，迎接第10屆的「AKB48世界選拔總選舉」這次更是擴大規模，不僅海外的姊妹團也來一同參戰、創下史上最多名339位的候選人同時，更首度開放台壓盤封入將於‪6月16日在日本名古屋巨蛋舉行開票活動的‬「AKB48 53rd Single 世界選拔總選舉」之投票券，這次台灣姐妹團「TPE48」也派員參戰，盛況空前。

台壓盤首批已全數銷售一空，並預定於‪6月11日追加上市‬，單曲中亦封入限量投票券，粉絲如欲支持喜歡的成員要把握機會。

(時報周刊)