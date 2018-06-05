設計師好威 連女神卡卡都要幫她做面子

2018年06月05日 20:42 中時 陳張眾

VERSACE創意總監Donatella Versace榮獲2018 CFDA頒發之年度國際設計師大獎。（VERSACE提供）

艾兒芬妮於活動中選穿VERSACE 2018春夏系列洋裝。（VERSACE提供）

香港歌手梁詠琪於演唱時選擇VERSACE 2018春夏系列洋裝做為舞台裝束。（翻攝自梁詠琪官方IG帳號）

究竟是哪位設計師這麼威，連個性難以駕馭的女神卡卡（Lady Gaga），都能被她馴服，甚至金獎影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、好萊塢甜心艾兒芬妮（Elle Fanning）及香港歌手梁詠琪、台灣女星Ella陳嘉樺都搶著幫她做面子？這個人就是為義大利精品VERSACE幕後操刀的創意總監Donatella Versace。

身為傳奇設計師Gianni Versace之胞妹，Donatella卻以自己獨特的女性觀點，詮釋由兄長締造的時尚帝國。於2018春夏系列女裝中，她選擇向逝世滿20周年的哥哥Gianni致敬，擷取出自品牌1991年春夏系列中的普普藝術主題，將瑪麗蓮夢露等經典人物圖像以繽紛印花色調呈現，將流行文化及時尚幻化為永恆的美學標準，大膽搶眼的前衛造型，更吸引不少女星爭相選做舞台裝束。

而Donatella對於設計的精湛演繹，更榮獲美國時尚設計師協會（CFDA）肯定，並受頒2018年度國際設計師大獎。她在接受獎座時，也發表了得獎感言：「言語已經不能形容這個獎項對我的意義，特別這座獎又來自美國時尚產業。美國是一個與眾不同的地方，這裡夢想的確可以成真，這也是之所以我什麼這麼喜歡這裡的原因。這是一個我永遠不會忘記的時刻。」穿著VERSACE 2018春夏女裝的女人們，也如同加入了Donatella一手打造的華麗陣容，共同參與並紀念這充滿歷史意義的光輝時分。

(中時 )