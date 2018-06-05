《火星生活》朴誠雄增胖10公斤 穿越時空30年

2018年06月05日 21:00 時報周刊 溫博鈞

（愛奇藝台灣站提供）

近期韓劇不僅改編熱門漫畫，亦有不少翻拍自國外的熱門影集，如由張東健、朴炯植雙帥主演的《金裝律師》，SUHO和夏沇秀合作的《多金社長小資女》等，而即將6/10於愛奇藝台灣站首播的《火星生活》，則是改編自英國同名影集的奇幻作品，描述一名凡事講求證據及原則的警察，在追查連續殺人犯案件時，突然回到1988年的時空，在弄不清是時光旅行或夢境的情況下，與30年前的警察們一起辦案的有趣故事。

《火星生活》由翻拍《Good Wife》獲得好評的導演李政孝執導，再次挑戰改編作品令人十分期待，男主角鄭敬淏透露會接演本劇，都是基於對導演本身的信任。鄭敬淏在劇中飾演個性嚴謹的警察─韓泰柱，堅信「證據會說話」的他，卻意外回到連DNA都不知道的三十年前，甚至遇上憑藉直覺辦案的警探姜東哲(朴誠雄 飾)，兩人將有許多精彩的對手戲，不僅默契十足，更充滿戲劇張力，而朴誠雄為了貼近原著角色，甚至增胖10公斤，展現出對作品的積極與熱情。

以「復古巡查隊」為主題的《火星生活》，從演員造型、場景設計都相當到位，演員們還合力演出復古MV，讓人彷彿置身於80年代。不僅如此，劇組特別邀請到韓國當年紅極一時的連續劇《搜查班長》中，飾演代表人物─朴班長的元老級藝人崔佛岩參與演出，號稱「國民爸爸」的崔佛岩，當年還曾因演出《搜查班長》，成為韓國警方首位頒發「名譽警察」的藝人，這次參與演出，也讓他非常開心，希望能再次帶給觀眾們感動的演出。

此外，性感女神全慧彬也將在《火星生活》客串演出鄭敬淏的前女友，飾演一名偵辦連續殺人案的檢察官，在韓泰柱追查案件時，具有關鍵性的影響。《火星生活》將於6月10日起，每週日一上午10點於愛奇藝台灣站首播。

(時報周刊)