美台軍售改逐案審查 我國防部：可及時獲得戰力

2018年06月05日 21:16 中時電子報 丁世傑

美國媒體今（5）日引述美國官員的意見表示，美國對台軍售將改「個別逐案審查」的形式；國防部回應，若採逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

根據中央社報導，路透社引述一位不具名官員報導，華府有意調整處理對台軍售方式，改採個別逐案審查（Case-by-case）。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國捨棄過去10年包裹式的對台軍售，有助台灣的防衛需求，美方可更加像對待一般安全夥伴那樣對待台灣。

我國防部回應，國防部透過台灣、美國各項交流的合作管道，期望在正常化的機制下，在台灣每年提出軍購需求時，能藉由美方的逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

中央社引述前任海軍官員表示，個案處理當然有助於台灣，並及早獲得武器系統。他說，過去包裹的方式不僅曠日費時，還會影響採購期程、預算規劃，更別說影響建軍及國家安全，當中又會受政治因素、國際環境等影響。

另一名前任空軍將官也說，逐案審查如果落實執行且有效率，對台灣有利；可能的缺點是一個一個攤在陽光下，對效率、專業的要求會更高，未來執行情況還有待觀察。

(中時電子報)