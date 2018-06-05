好市多進軍上海展店 官網國旗全部消失了！

好市多進軍上海展店 官網國旗全部消失了！（美聯社資料照）

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中時電子報
好市多認為台灣是國家，引發大陸人不滿。（圖／翻攝自網易）

好市多即將進軍大陸，到上海展店。卻捲入「一中政策」風波之中，更有眼尖民眾發現，台灣好市多官網原本有掛國旗標誌，如今竟遭撤下，僅顯示「臺灣」二字，但隨後好市多官網將國旗功能關閉，連其他國家的官網頁面也沒有國旗。

好市多進軍上海，搶攻大陸市場，卻捲入「一中」風波。這件事源自於一名在美國的馬姓女子向大陸媒體舉報，好市多高級副總裁卡蘭2年前發信給「台灣人公共事務會時任主席陳彼得」，指台灣是個「國家」，引起大陸網友非常不滿，要求好市多給大陸人一個道歉。對此，好市多並未多做回應。

《蘋果日報》報導，有民眾爆料5月30日時還看得到國旗，現在卻不復見，只出現台灣2字。目前台灣好市多沒有回應。不過實際查證官網，其他國家如：美國、加拿大、韓國等，點選後皆沒有出現國旗標誌，已關閉此功能。好市多在台灣人氣超高，還引起過厚奶茶「喪屍潮」，賣場人潮常常擠爆，全台分店共有13間，內湖店還曾奪下全球業績第2的寶座。

(中時電子報)

右上角原本放置的國旗，被改成「臺灣」兩個字。（圖／翻攝自costco官網）
美國也被改成「US」縮寫。（圖／翻攝自costco官網）

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