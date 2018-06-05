大興安嶺森林大火蔓延多日 7000餘名武警撲救

2018年06月05日 21:09 中時電子報 盧伯華

6月1日以來內蒙古汗馬國家級自然保護區和北部原始林區發生兩起森林火災，近千人趕赴撲救。（圖／新華社）

自6月初分別在內蒙古大興安嶺發生多處森林火災後，中國大陸武警部隊迅速投入人力救災，但天乾物燥，大火快速蔓延至黑龍江境內，武警森林部隊增調兵力撲救。截至5日下午，救災武警部隊已投入7000餘人，目前火勢尚未完全控制。

據新華社報導，內蒙古大興安嶺奇乾林業局阿巴河林場於6月2日發生火災。6月3日晚，利用夜間氣溫驟降的有利時機進行集中撲打後，阿巴河林場外線明火全部撲滅。

內蒙古大興安嶺北部原始林區和汗馬國家級自然保護區的兩起森林火災仍在持續，防火指揮部門已調集人員和大型設備趕赴兩處火場進行撲救。（圖／新華社）

內蒙古大興安嶺汗馬國家級自然保護區則於6月1日發生火災。武警內蒙古森林總隊出動1190名武警，另有1280人整裝預備空降增援。

6月4日大興安嶺森林武警支隊在汗馬火線附近集結，即將徒步前往火場。（圖／新華社）

呼倫貝爾和內蒙古大興安嶺地區3日上午火場形勢一度比較樂觀，但是中午和下午出現間歇性大風，東部火線越界進入黑龍江大興安嶺林區，形勢嚴峻。圖為6月4日森林武警支隊乘坐運輸機開赴火場救援。（圖／新華社）

3日下午，大火蔓延至黑龍江呼中國家級自然保護區。武警出動1200餘名官兵滅火，另抽調武警哈爾濱森林支隊、武警黑河森林支隊、武警伊春森林支隊等2000餘名官兵分成3梯隊向火場開進。6月5日武警吉林森林總隊也有千名官兵採取摩托化機動方式進入火場。

報導說，目前汗馬國家級自然保護區和呼中國家級自然保護區大火仍未完全控制，滅火工作正在緊張進行中。

(中時電子報)